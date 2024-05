Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch etwas gefallen, wobei der Euro-Bund-Future um 0,30 Prozent auf 129,90 Punkte sank und die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,59 Prozent stieg. Dieser Rückgang wurde durch robuste Konjunkturdaten aus den USA verursacht, die die Stimmung der Verbraucher verbesserten. In der Eurozone deuten gesunkene Inflationserwartungen auf eine mögliche Zinssenkung im Juni hin. Die Kurse wurden auch durch enttäuschende Konjunkturdaten aus Deutschland gestützt, die das Ifo-Geschäftsklima stagnieren ließen. Die Experten sind überrascht von dieser Entwicklung, da andere Frühindikatoren zuletzt gestiegen waren.

Am Mittwoch darauf gaben die Kurse deutscher Bundesanleihen nach deutschen Inflationsdaten nach, wobei der Euro-Bund-Future um 0,47 Prozent auf 129,06 Punkte fiel und die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,62 Prozent stieg. Die steigende Inflationsrate in Deutschland belastete die Anleihen, obwohl die Daten im Rahmen der Erwartungen lagen. Die EZB wird voraussichtlich ihre Zinsen senken, aber es ist unklar, wie sie danach vorgehen wird.

Schließlich knüpften die deutschen Bundesanleihen am Mittwoch an ihre schwache Tendenz vom Vortag an, wobei der Euro-Bund-Future um 0,14 Prozent auf 129,49 Punkte fiel und die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,63 Prozent stieg. Positive Zahlen zur Verbraucherstimmung aus Deutschland und Italien überraschten, während die Inflationsdaten aus den Bundesländern in Deutschland etwas Zinsdruck am Anleihemarkt verursachten. In den USA wird keine rasche geldpolitische Lockerung erwartet aufgrund der hartnäckigen Teuerung.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 129,0EUR auf Eurex (30. Mai 2024, 07:27 Uhr) gehandelt.