Kritik an geplanter Chip-Fabrik in Magdeburg: Einwendungen gegen Bau werden erörtert Im Zuge des Genehmigungsverfahrens für die geplante Chip-Fabrik von Intel in Magdeburg werden ab Mittwoch Einwendungen gegen den Bau erörtert. Beim Landesverwaltungsamt gingen nach der öffentlichen Auslegung der Planungsunterlagen 13 Einwendungen …