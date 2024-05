Inflation steigt wieder an: Was bedeutet das für Verbraucher und Wirtschaft? Die Inflation in Deutschland ist zuletzt ins Stocken geraten, aber im Mai wieder etwas angestiegen. Die Verbraucherpreise lagen um 2,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Energie war im Mai 1,1 Prozent günstiger, obwohl die Mehrwertsteuer …