Gerresheimer AG baut seine Produktionskapazitäten für Medical Systems in den USA aus, insbesondere für Inhalatoren und Autoinjektoren. In Peachtree City, Georgia, wird in zwei Ausbaustufen die Produktionsfläche um insgesamt 18.000 m² erweitert, mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 180 Mio. USD. Über 400 neue Arbeitsplätze werden geschaffen, und die Produktion soll Ende 2024 beginnen. CEO Dietmar Siemssen betont die Bedeutung des nordamerikanischen Marktes für das Unternehmen und die langfristigen Kundenverträge.

Die erste Ausbaustufe am bestehenden Werk in Peachtree City ist fast abgeschlossen, mit einem neuen Gebäudeabschnitt für Produktionsflächen der Reinraumklasse 9. Die Installation der Produktionstechnik beginnt in der zweiten Jahreshälfte 2024, und die Produktion soll Ende 2024 starten. Ein neues automatisiertes Hochregallager ist ebenfalls Teil des Neubaus. Nach Abschluss der ersten Ausbaustufe wird der Standort insgesamt über 12.000 m² Produktionsfläche der Reinraumklassen 8 und 9 verfügen.