Bei der zweiten Expertenanhörung zum umstrittenen Einstieg der Reederei MSC bei HHLA äußerten Sachverständige erhebliche Zweifel an dem geplanten Deal des rot-grünen Senats. Joachim Seeler von der HSP Hamburg Invest GmbH kritisierte, dass Hamburg faktisch die Kontrolle über die HHLA abgeben würde. Die Ausschüsse wollten noch am Dienstag ihre Empfehlung abgeben, wobei die rot-grüne Regierungskoalition bereits Zustimmung signalisierte. Der Haushaltsausschuss wird voraussichtlich am 11. Juni seine Empfehlung abgeben. Die Bürgerschaft soll noch vor der Sommerpause eine Entscheidung treffen.

Die abschließenden Beratungen zu dem geplanten Einstieg von MSC bei HHLA finden am Dienstag in den Fachausschüssen der Bürgerschaft statt. Rot-Grün plant, MSC als Gemeinschaftsunternehmen mit der HHLA zu führen, wobei die Stadt eine Mehrheit von 50,1 Prozent halten soll. Die Opposition kritisiert den Deal und bemängelt mangelnde Transparenz seitens des Senats.

Die Aktie von HHLA stieg um über 4% auf bis zu 17,90 €, während die angediente Aktiengattung bei 16,30 € bis 16,50 € verharrte. Der Übernahmepreis liegt bei 16,75 €. Es wird erwartet, dass der Hamburger Senat bis Ende Mai final über die Übernahme abstimmen wird. Der genaue Zeitpunkt ist jedoch noch unklar, was zu einem weiten Spread zwischen Aktienkurs und Übernahmepreis führt.

Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 17,33EUR auf Lang & Schwarz (30. Mai 2024, 07:42 Uhr) gehandelt.