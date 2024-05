Der französische Reifenhersteller Michelin strebt bis zum Jahr 2026 eine Steigerung des operativen Gewinns seiner Konzernsegmente auf 4,2 Milliarden Euro an. Dies wurde anlässlich des hauseigenen Kapitalmarkttags in Clermont-Ferrand bekannt gegeben. Im vergangenen Jahr lag der operative Gewinn bei 3,6 Milliarden Euro. Für das Jahr 2024 hat Konzernchef Florent Menegaux bereits mehr als 3,5 Milliarden Euro als Ziel gesetzt. Bis 2026 soll der operative Gewinn stärker wachsen als der Umsatz, wobei eine operative Segmentmarge von 14 Prozent angestrebt wird, im Vergleich zu 12,6 Prozent im Vorjahr.

Insgesamt plant Michelin, seine Gewinne weiter zu steigern und die operative Effizienz zu verbessern. Die neuen Ziele für 2026 zeigen das Vertrauen des Unternehmens in seine langfristige Wachstumsstrategie. Die Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie in die Produktion sollen dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit von Michelin auf dem globalen Markt zu stärken.

Die Ankündigung von Michelin, den operativen Gewinn bis 2026 auf 4,2 Milliarden Euro zu steigern, hat positive Reaktionen an den Finanzmärkten hervorgerufen. Die Aktie des Unternehmens könnte von dieser Entwicklung profitieren, insbesondere wenn die gesteckten Ziele erreicht werden. Die langfristige Strategie von Michelin scheint auf einem soliden Fundament zu stehen, was Anleger und Analysten gleichermaßen positiv stimmt.

Die Cie Generale des Etablissements Michelin Registered shares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von auf SIX Swiss (CHF) () gehandelt.