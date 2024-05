Die EV Digital Invest AG hat ihr Angebot um Investments in Erneuerbare Energien erweitert, um dem steigenden Anlegerinteresse an nachhaltigen Investmentlösungen gerecht zu werden. In einer strategischen Partnerschaft mit dem Projektentwickler Green FOX Energy können Anleger nun in Solarprojekte investieren, wobei das erste Projekt, der "Solarpark Eyendorf", ab dem 27. Mai auf der Plattform verfügbar ist. Dies markiert einen Schritt in Richtung Diversifizierung des Produktportfolios der EV Digital Invest AG, die bisher hauptsächlich in Immobilieninvestments tätig war.

Die Kooperation mit Green FOX Energy ermöglicht es der EV Digital Invest AG, direkt in Erneuerbare Energien-Projekte zu investieren und somit von dem starken Wachstumspotenzial dieses Sektors zu profitieren. Die Projektpipeline von Green FOX Energy umfasst rund 2 Gigawattpeak an Solarprojekten, was auf eine vielversprechende Zukunft für die Partnerschaft hinweist. Durch die Erweiterung des Angebots können Anleger nun auch mit kleinen Beträgen ab 100 Euro in nachhaltige Projekte investieren und somit aktiv zur Energiewende beitragen.