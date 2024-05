Der Champions-League-Finalist Borussia Dortmund wird durch seine Erfolge in der laufenden Königsklassen-Saison voraussichtlich einen dreistelligen Millionen-Betrag verdienen. Es könnten sogar Einnahmen bis zu 200 Millionen Euro erzielt werden, wenn man die Gelder einrechnet, die der BVB im nächsten Jahr als einer der zwölf europäischen Teilnehmer an der neuen Club-WM in den USA erhalten wird. Allein für die laufende Saison hat der einzige börsennotierte deutsche Fußball-Club bereits zweimal eine Prognoseerhöhung vorgenommen. Nach dem Erreichen des Halbfinals und des Endspiels gegen Real Madrid erhöhten die Dortmunder ihre Ergebnisprognose auf einen Jahresüberschuss von aktuell 40 bis 50 Millionen Euro. Vor der Saison hatte der BVB noch ein Gewinnziel von 15 bis 25 Millionen Euro ausgegeben.

Die Champions-League-Einnahmen setzen sich aus verschiedenen Quellen zusammen, darunter Startgelder, erfolgsabhängige Prämien und Einnahmen aus dem Marktpool. Die Dortmunder haben bereits vor dem Beginn des Finals an erfolgsabhängigen Prämien 58,46 Millionen Euro verdient. Weitere Einnahmen werden durch Zuschauer-, Sponsoren- und Merchandising-Einnahmen erwartet. Die Teilnahme an der Club-WM 2025 steht ebenfalls fest, da der BVB in der laufenden Champions-League-Saison weiter gekommen ist als RB Leipzig.