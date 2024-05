Das Bundeskabinett plant, die Renten in den kommenden Jahrzehnten abzusichern, indem das Rentenpaket von Arbeitsminister Hubertus Heil und Finanzminister Christian Lindner verabschiedet wird. Ziel ist es, das Rentenniveau bis 2039 bei 48 Prozent zu halten und die Rentenentwicklung nicht schwächer als die Löhne zu gestalten. Zudem soll eine milliardenschwere Kapitalanlage am Aktienmarkt geschaffen werden, um den Anstieg der Rentenbeiträge zu dämpfen. Darüber hinaus soll die Speicherung von CO2 in Deutschland ermöglicht werden, insbesondere in der Nordsee.

Die Blue Elephant Energy GmbH erweitert ihr Solarpark-Portfolio in Spanien um 12 MWp. Der Solar- und Windparkbetreiber hat einen PV-Park in der Nähe der Gemeinde Binissalem auf Mallorca erworben, der voraussichtlich im dritten Quartal 2024 in Betrieb gehen wird. Dieser Park wird jährlich umweltfreundlichen Strom erzeugen und mehr als 7,200 Haushalte mit grünem Strom versorgen. Dieser Schritt soll dazu beitragen, die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern auf der Insel zu reduzieren und die Energiewende voranzutreiben.