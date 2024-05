Für das Programm sind insgesamt zwanzig (20) bis dreißig (30) Bohrlöcher im NQ-Format mit einer Mindestlänge von 7.500 m geplant. Eines der Hauptziele der Bohrkampagne 2024 ist die Niederbringung mehrerer Folgebohrungen auf dem Prospektionsgebiet Mallard (Abbildung 1). Das erste Bohrloch im Rahmen des Bohrprogramms 2021 bei Mallard - EC21-175 - lieferte mit 1,00 % Nb2O5 auf 17,1 m (136 ppm Ta2O5 und 8,3 % P2O5) innerhalb eines größeren Abschnitts von 42,3 m mit 0,82 % Nb2O5 (153 ppm Ta2O5 und 8,7 % P2O5) den bisher besten Niobabschnitt aus dem Konzessionsgebiet (siehe Pressemeldung vom 1. November 2021).

Das Prospektionsgebiet Mallard ist das am weitesten fortgeschrittene Ziel für eine in Karbonatit gelagerte Niobmineralisierung auf dem Konzessionsgebiet; bisher wurden hier zwanzig (20) Diamantbohrlöcher über 4.820,75 m absolviert (Abbildung 1). Das Prospektionsgebiet zeichnet sich durch eine Reihe von subparallelen, länglichen, mäßig bis steil abfallenden, nach Nordwesten streichenden mineralisierten Horizonten aus, die sich von der Oberfläche aus erstrecken und in alle Richtungen offen sind. Bis dato lieferten die Bohrungen auf dem Prospektionsgebiet Mallard zahlreiche hochgradige Niobabschnitte, die ein großes Potenzial für eine beträchtliche Nioblagerstätte (± Tantal und Phosphat) nahe der Oberfläche aufzeigen. Die zusätzlichen Bohrungen, die für die Kampagne im Sommer 2024 geplant sind, zielen darauf ab, das Ausmaß der Niobmineralisierung bei Mallard weiter abzugrenzen.

Das Unternehmen beabsichtigt auch, die ersten Bohrungen auf dem Prospektionsgebiet Miranna aus dem Jahr 2021 weiterzuverfolgen. Mit vier (4) Bohrlöchern soll das Potenzial für eine Niobmineralisierung in der nach Nordwesten verlaufenden geophysikalischen Anomalie, welche Miranna definiert, erprobt werden. Das Prospektionsgebiet Miranna zeichnet sich durch einen stark mineralisierten (Niob ± Tantal und Phosphat), durch Gletscherbewegung verstreuten Findlingszug aus, dessen Scheitelpunkt mit einer ausgeprägten Anomalie mit magnetischen Höchstwerten korreliert. Das Bohrloch EC21-180 erreichte erfolgreich das Ziel des Unternehmens, ein Gebiet zu ermitteln, das Potenzial für Folgearbeiten bietet, und bestätigte das Vorkommen einer hochgradigen Mineralisierung im Bohrloch, einschließlich 1,20 % Nb2O5 auf 3,1 m (59 ppm Ta2O5 und 7,6 % P2O5), innerhalb eines größeren Abschnitts von 20,4 m mit 0,72 % Nb2O5 (60 ppm Ta2O5 und 5,7 % P2O5; siehe Pressemeldung vom 8. Dezember 2021). Die ersten Bohrungen im Jahr 2021 bestärken das Unternehmen in seinem Bestreben, diesen ersten Ergebnissen mit weiteren Bohrzielen genauer nachzugehen, um die Geometrie der mineralisierten Zonen bei Miranna besser zu definieren.

Seite 2 ► Seite 1 von 4