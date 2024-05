Die Inflation bleibt ein zentrales Thema. Weil die Preise weiterhin steigen, zeigen sich Konsumenten zunehmend preissensitiv, was einige Unternehmen dazu veranlasst, geplante Preiserhöhungen zu überdenken oder sogar Rabatte anzubieten.

Die Mehrheit der regionalen Fed-Banken berichtete über eine leichte bis mäßige Zunahme der Beschäftigung, allerdings gibt es weiterhin akute Engpässe bei einigen Berufen. Das Lohnwachstum hat sich verlangsamt und nähert sich in einigen Regionen den Niveaus vor der Pandemie.

Die politische Unsicherheit, besonders im Hinblick auf die bevorstehende Präsidentschaftswahl 2024, trägt ebenfalls zur Vorsicht der Unternehmen bei. Einige erwägen, Investitionen zurückzuhalten oder Pläne zu verschieben, bis das Ergebnis der Wahl feststeht. Auch der anhaltende Konflikt zwischen Israel und der Hamas wird als Besorgnis erregend angeführt.

Dieses gemischte Bild führt zu einer abwartenden Haltung der Federal Reserve, die betont, dass Geduld bei der nächsten geldpolitischen Entscheidung erforderlich ist, um sicherzustellen, dass die Inflation weiterhin zurückgeht. Der Bericht aus dem Beige Book, zusammengestellt von der Federal Reserve Bank of Dallas, unterstreicht die Bedeutung dieser regionalen Einsichten für die Gesamtbewertung der US-Wirtschaft durch die Zentralbank.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

