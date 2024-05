HP verzeichnete für das zweite Quartal einen Umsatz von 12,8 Milliarden Dollar, was über den durchschnittlichen Analystenschätzungen von 12,6 Milliarden Dollar laut LSEG-Daten liegt.

Der Technologiekonzern reagiert auf eine kürzlich von Microsoft eingeführte Reihe neuer KI-Funktionen, die speziell für eine neue Generation von PCs entwickelt wurden. HPs CEO Enrique Lores äußerte gegenüber Reuters, dass er für das zweite Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 einen Anteil von etwa 10 Prozent der PC-Verkäufe durch diese "KI-PCs" erwartet. "Die KI-PCs werden 2025 wirklich bedeutend werden", so Lores.

Die Schulen, als Bildungskunden, hätten im zweiten Quartal die Verkaufszahlen angetrieben, indem sie nach fast zwei Jahren rückläufiger Nachfrage infolge von COVID-19 ihre Systeme aufrüsteten.

Im Berichtsquartal stieg der Umsatz im Segment Personal Systems, zu dem Desktop- und Notebook-PCs gehören, um 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Drucksegment hingegen verzeichnete einen Rückgang von 8 Prozent.

Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet das Unternehmen nun einen bereinigten Gewinn pro Aktie zwischen 3,30 und 3,60 Dollar, gegenüber einer früheren Prognose von 3,25 bis 3,65 Dollar. Der Mittelwert der Jahresprognose wurde auf 3,45 Dollar angehoben, was über den Analystenschätzungen von 3,43 Dollar liegt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

: Dr. Dennis Riedl gibt einen großen Überblick, wer wann wieviel am deutschen und am US-Markt zahlt. Wer ragt dabei im DAX heraus, was machen die US-Standardwerte? Welche Unternehmen kommen gerade sogar auf zweistellige Renditen? Das alles erfahren Sie hier in seinem kostenlosen Dividenden-Report.