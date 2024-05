Bekommt Mexiko seine erste Präsidentin? / Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Mexiko

Berlin, Mexiko-Stadt (ots) - Am 02. Juni 2024 erlebt Mexiko die größten Wahlen seiner Geschichte. Insgesamt werden neben dem Präsidenten auf nationaler und regionaler Ebene über 20.000 Posten neu vergeben. Der Staatspräsident wird in einem Wahlgang gewählt, tritt das Amt am 01. Oktober 2024 an und regiert für sechs Jahre, begrenzt auf eine Amtszeit. Zur Wahl stehen Claudia Sheinbaum der aktuell regierenden Partei Morena (Movimiento Regeneración Nacional), Xóchitl Gálvez der konservativen PAN (Partido Acción Nacional) und Jorge Álvarez Máynez (Movimiento Ciudadano).



"Claudia Sheinbaum dürfte die Wahl mit deutlichem Vorsprung für sich entscheiden, da sie die Unterstützung des amtierenden linkspopulistischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador hat", sagt Edwin Schuh von Germany Trade & Invest (GTAI) in Mexiko-Stadt. Aktuellen Umfragen zufolge wollen 54 Prozent der Wähler für Sheinbaum stimmen, während die ehemalige Senatorin Gálvez auf 34 Prozent kommt. Mit acht Prozent der beabsichtigten Stimmen ist der dritte Kandidat Jorge Álvarez Máynez wohl chancenlos.