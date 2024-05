Das auf Ablaufoptimierung fokussierte Unternehmen C3.ai hat hingegen überzeugen und die Erwartungen der Analysten insbesondere beim Ertrag pro Aktie übertreffen können:

Nach einem Fehlbetrag von -0,13 US-Dollar pro Anteilsschein steigerte sich das notorisch unprofitable Unternehmen im abgelaufenen Quartal auf -0,11 US-Dollar pro Aktie und konnte die Erwartungen damit um 0,19 US-Dollar schlagen. Analysten hatten aufgrund steigender Kosten mit erheblich höheren Verlusten gerechnet. Insgesamt betrug dieser netto 73 Millionen US-Dollar.

+20 Prozent: Starkes Umsatzwachstum

Beim Umsatzwachstum konnte C3.ai beeindrucken und ein Plus von 19,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum präsentieren. Der erzielte Erlös in Höhe von 86,6 Millionen US-Dollar lag um 2,2 Millionen US-Dollar über den Erwartungen.

Zum starken Anstieg haben vor allem hohe Erlöse aus Abonnements beigetragen. Hier kletterte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 41 Prozent. Subskriptionen machen inzwischen 92 Prozent des Gesamtzumsatzes aus – das sorgt für planbare Einnahmen und finanzielle Sicherheit.

Prognose über den Erwartungen

Auch beim Ausblick hat C3.ai überzeugen und die Mittelpunktschätzungen der Analysten übertreffen können. Für das kommende Quartal erwartet das Management Einnahmen in Höhe von 86,5 Millionen US-Dollar gegenüber der Schätzung von 85,6 Millionen US-Dollar.

Im Gesamtjahr peilt das Unternehmen 382,5 Millionen US-Dollar an, was um 15 Millionen US-Dollar über den Erwartungen liegt. Der Fehlbetrag soll sich zwischen 95 und 125 Millionen US-Dollar bewegen, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr bedeuten würde, in dem C3.ai einen Nettoverlust in Höhe von 280 Millionen US-Dollar erwirtschaftet hat. Die liquiden Mittel liegen derzeit bei rund 750 Millionen US-Dollar.

Aktie in der Nachbörse gefragt

Die von C3.ai vorgelegten Zahlen wurden in der US-Nachbörse hervorragend angenommen. Die Aktie konnte sich aus dem Stand deutlich zweistellig auf über 27 US-Dollar steigern. Dieses Niveau konnte aber nicht gehalten werden, sodass die Anteile mit einem Plus von 8,3 Prozent und einem Kurs von 25,90 US-Dollar aus dem erweiterten Handel gingen.

Gelingt es der Aktie heute, den Schwung aus der Nachbörse am Mittwochabend beizubehalten, dürfte sich die in diesem Jahr erzielte Bilanz deutlich verbessern: Vor den Zahlen notierte C3.ai mit einem Minus von 17 Prozent seit dem Jahreswechsel.

Angesichts einer äußerst hohen Short-Quote von knapp 33 Prozent ist es vor dem Hintergrund der überzeugenden Umsatzprognose alles andere als unwahrscheinlich, dass die Aktie im regulären Handel weiter zulegen und Leerverkäufer unter Druck setzen kann.

Fazit: Fehlende Profitabilität könnte Aktie zurückhalten

Der KI-Dienstleister C3.ai hat am Mittwochabend einen überzeugenden Geschäftsbericht vorgelegt, vor allem die Erlöse aus Software- und Dienstleistungsabonnements kletterten stark. Hier profitierte das Unternehmen vor allem von einer hohen Nachfrage durch staatliche Einrichtungen einerseits und privatwirtschaftliche Unternehmen andererseits.

Auch hinsichtlich der Profitabilität hat das Unternehmen Fortschritte gemacht und sich gegenüber dem Vorjahresquartal verbessern können. Dieser Trend soll auch im kommenden Geschäftsjahr anhalten, wenngleich C3.ai noch nicht damit rechnet, Gewinne einfahren zu können.

Das könnte die mittelfristigen Aufwärtschancen der Aktie in einem Umfeld steigender Marktzinsen und einer wachsenden Wahrscheinlichkeit hinsichtlich weiterer Zinserhöhungen trotz ansprechender Kursreaktion am Mittwochabend limitieren.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion