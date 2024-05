VANCOUVER, BRITISCH COLUMBIA - 30. Mai 2024 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5) („Giant Mining“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Genehmigung des Kostenvoranschlags für die Rekultivierung der Porphyr-Kupfer-Lagerstätte Majuba Hill („Majuba Hill“), einem Kupfer-, Silber- und Goldprojekt in Pershing County, Nevada, durch das Department of Conservation & Natural Resources des US-Bundesstaates Nevada bekannt zu geben.

Mit dem Abschluss des Genehmigungsverfahrens für die Rekultivierung durch das Bureau of Mining Regulation and Reclamation („BMRR“) erhält Giant Mining die Genehmigung für Eingriffe in die Umwelt auf einer Fläche von bis zu 25 Acres. Die Zahlung der Rekultivierungskaution (Reclamation Bond) in Höhe von 240.762,00 $ stellt sicher, dass genügend Mittel zur Verfügung stehen, um die Rekultivierungsaktivitäten in allen beeinträchtigten Gebieten auf Privatland beim Explorationsprojekt Majuba Hill durchzuführen.

Nach Zahlung der Rekultivierungskaution erwartet das Unternehmen ein umfassendes Bohrprogramm, das die Ergebnisse der Arbeiten zur Ermittlung von Bohrzielen der letzten drei Jahre einbeziehen wird. Dazu gehören 16 RC-Bohrungen (Reverse Circulation Drilling/Bohrungen mit Umkehrspülung) mit einer Gesamtlänge von etwa 3.900 Meter (12.800 Fuß) und Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 488 Meter (1.600 Fuß) innerhalb des aktuellen Explorationsziels. Es sind auch zwei tiefe Kernbohrungen geplant, die jeweils bis zu einer Tiefe von 3.500 Fuß (1.066 m) niedergebracht werden sollen.

David Greenway, President und CEO von Giant Mining Corp. sagte: „Die Genehmigung unserer Rekultivierungskaution ist ein wichtiger Meilenstein für das Explorationsprojekt Majuba Hill. Sie unterstreicht unser Engagement für verantwortungsvolle Bergbaupraktiken und unseren Einsatz für den Umweltschutz. Wir sind begeistert, unsere Explorationsaktivitäten in einem der vielversprechendsten Bergbaureviere Nevadas voranzutreiben.“

Das Unternehmen hat von 2020 bis 2022 19 RC-Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 4.601 Metern (15.092 Fuß) und 10 Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 5.304 Metern (17.405 Fuß) niedergebracht. Auf Majuba wurden insgesamt 49 RC-Bohrungen (8017,5 Meter/ 26.604,1 Fuß) und 55 Kernbohrungen (16.988,1 Meter/ 55.735,2 Fuß) niedergebracht. 33 RC- und 45 Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 22.542,8 Metern (73.967 Fuß) waren NI 43-101-konform und konnten für die Berechnung des Explorationsziels im NI 43-101-konformen Bericht 2023 verwendet werden.

