Semler hat bekannt gegeben, 581 Bitcoins für etwa 40 Millionen US-Dollar gekauft zu haben, was zu einem Aktienkursanstieg von bis zu 43,1 Prozent führte. Eric Semler, der Vorsitzende von Semler Scientific, betonte, dass Bitcoin aufgrund seiner Knappheit und Endlichkeit als eine Art digitaler Goldstandard angesehen wird, der potenziell überdurchschnittliche Renditen erzielen könnte, da es zunehmend als solcher akzeptiert wird.

Diese Entscheidung kommt zu einer Zeit, in der das Interesse an Bitcoin durch die Zulassung von Spot Bitcoin ETFs, die institutionelle Investoren anziehen, weiter gestiegen ist. Semler betont jedoch, dass der Hauptgeschäftsbereich des Unternehmens, die medizinische Diagnostik, durch diese Finanzstrategie unberührt bleibt. Das Unternehmen versichert, dass die Investition in Bitcoin lediglich eine Maßnahme ist, um überschüssige Liquidität zu schützen und potenziell zu vermehren.

Trotz des medizinischen Schwerpunkts von Semler könnte diese Entscheidung das Unternehmen in eine ähnliche Richtung wie MicroStrategy führen, dessen Geschäftsmodell zwar weiterhin aktiv ist, das aber hauptsächlich als direkte Investition in Bitcoin wahrgenommen wird. Der Aktienkurs von Semler hat innerhalb von zwei Tagen 37,2 Prozent zugelegt und liegt am Donnerstag vorbörslich weitere drei Prozent höher.

Semler, das jetzt zu den Unternehmen außerhalb des Kryptobereichs zählt, die am meisten Bitcoin besitzen, könnte künftig ähnlich wie ein Krypto-Unternehmen gehandelt werden. Dies stellt sowohl eine Chance als auch ein Risiko dar, da der Aktienkurs von Semler wahrscheinlich eng mit den Preisbewegungen von Bitcoin verknüpft sein wird.

Die drastische Änderung der Treasury-Strategie zeigt, dass auch Unternehmen außerhalb der traditionellen Finanz- und Technologiebranche bereit sind, innovative, wenn auch riskante Wege zur Wertsteigerung zu gehen. Dies könnte langfristig entweder eine kluge Entscheidung zur Kapitalmehrung oder eine übermäßige Risikoexposition bedeuten, abhängig von den Schwankungen des Kryptomarktes.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion