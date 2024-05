Hervorragendes Umfeld für angehenden Silberproduzenten

Neben Kupfer und Gold erfährt auch Silber, gleichzeitig Industrie- und Edelmetall, derzeit einen Anstieg der weltweiten Nachfrage. Denn Silber findet insbesondere im Bereich der Elektronik und der Erneuerbaren Energien Anwendung. Und für beide Sektoren erwarten Marktbeobachter deutliches Wachstum. Analysten gehen deshalb davon aus, dass sich der Anstieg des Silberpreises erst einmal fortsetzen wird.

Wie Daniel Ghali, ein ranghoher Rohstoffanalyst bei TD Securities gegenüber BNN Bloomberg kürzlich erklärte, sei allgemein anerkannt, dass sich der Silbermarkt in einem strukturellen Defizit befinde, das vor allem durch das rasante Wachstum der Solarenergiekapazitäten weltweit verursacht werde, aber auch durch die steigende Verwendung von Elektronik in allen Lebensbereichen und insbesondere in Automobilen.

Aktuell notiert der Silberpreis knapp über der Marke von 31 USD pro Unze, nachdem er zwischenzeitlich sogar die Marke von 32 USD je Unze überschritten hatte – und damit den höchsten Stand seit langer Zeit erreichte.

Solar- und Elektronikboom: Silberpreisrallye wird sich erst einmal fortsetzen



