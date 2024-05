Besonders schmerzhaft dürfte der Kurseinbruch für Starinvestoren Cathie Wood werden: In ihrem größten Fonds ARK Innovation ist UiPath hinsichtlich der Positionsgröße auf Platz 5. Am Mittwoch war die Beteiligung noch 343 Millionen US-Dollar wert.

Die Aktie des auf Prozessoptimierung spezialisierten Unternehmens UiPath steht am Donnerstag vor einem Crash. Grund ist der am Mittwochabend vorgelegte Geschäftsbericht sowie ein überraschender Führungswechsel.

Ordentliche Zahlen für das abgelaufene Quartal ...

Dabei hat das in den vergangenen drei Monaten erzielte Geschäftsergebnis durchaus überzeugen können. Die Erlöse kletterten um 15,7 Prozent auf 335 Millionen US-Dollar. Das liegt um 2 Millionen US-Dollar über den Analystenschätzungen.

Der daraus erzielte Ertrag belief sich auf 0,13 US-Dollar pro Aktie, womit die Erwartungen um einen Cent übertroffen werden konnten. Im Jahr zuvor hatte UiPath 0,11 US-Dollar pro Anteilsschein verdient.

Zu beachten ist allerdings, dass es sich hierbei um den bereinigten Gewinn exklusive Aktienvergütungen handelt. Werden diese (und andere Ausgaben) mitberücksichtigt, erzielte UiPath einen Nettoverlust in Höhe von 28,7 Millionen US-Dollar, was allerdings eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr darstellt, als das Unternehmen noch Verluste in Höhe von 31,9 US-Dollar erwirtschaftet hatte.

... aber ein völlig enttäuschender Ausblick

Für eine gewaltige Enttäuschung sorgte neben dem überraschenden Führungswechsel vor allem der schwache Ausblick auf das kommende Quartal sowie das Gesamtjahr.

In den vorausliegenden drei Monaten rechnet UiPath mit Erlösen in Höhe von 302,5 Millionen US-Dollar (Midpoint-Guidance). Der Markt hatte auf eine Umsatzprognose von 342 Millionen US-Dollar gehofft.

Im Gesamtjahr sollen dann 1,41 Milliarden US-Dollar erlöst werden, was allerdings ebenfalls deutlich unter der Schätzung von 1,56 Milliarden US-Dollar liegt und Anleger kaum zufriedengestellt haben dürfte – erst recht vor dem Hintergrund der Tatsache, dass das Unternehmen bislang nach standardisierter Rechnungslegung (GAAP) noch kein profitables Geschäftsjahr erzielen konnte.

Führungswechsel erwischt Anleger auf kaltem Fuß

Als wäre der schwache Ausblick nicht genug gewesen, gab das Unternehmen bekannt, dass sich CEO Rob Enslin bereits mit Wirkung zum 01. Juni zurückziehen wird. Übernehmen wird Daniel Dines, der Gründer und frühere Vorstandsvorsitzende des Unternehmens.

Dines fungierte zuletzt als Vorstand für Innovation sowie als Vorsitzender des Verwaltungsrates. Nähere Angaben zu den Hintergründen oder Motiven des überraschenden Führungswechsels machte das Unternehmen in seiner Pressemitteilung keine – so wirbt man unter Investoren nicht für Vertrauen.

Investoren reagieren entnervt, Aktie bricht ein

Der Doppelschlag aus schwachem Ausblick und überraschender Personalrochade war für Anleger schlicht zu viel, nachdem es die Aktie in den vergangenen Monaten ohnehin verpasst hatte, an der anhaltenden Gesamtmarkt- und KI-Rallye zu partizipieren.

Die schickten die Aktie in der US-Nachbörse auf eine gnadenlose Talfahrt, sodass UiPath den erweiterten Handel mit einem Minus von fast 30 Prozent beendete. Sofern sich die Anteile am Donnerstag nicht noch deutlich erholen können, steht die Aktie damit vor einer Halbierung gegenüber dem Start in das Börsenjahr 2024.

Fazit: Auch nach dem Crash kein Kauf

Zuletzt war die Aktie für das kommende Geschäftsjahr mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 31,5 bewertet. Das ist angesichts der Wachstumsraten im zweistelligen Bereich zwar nicht günstig, aber vertretbar.

Vor dem Hintergrund des schwachen Ausblicks dürften Analysten in den kommenden Tagen ihre Erwartungen aber deutlich nach unten anpassen, womit die vermeintlich faire Bewertung dahin sein dürfte. Das macht die Aktie selbst nach dem horrenden Crash nicht zu einem Kauf.

Wer sich hier als Anleger engagieren möchte und sich weder von der unzureichenden Guidance noch dem überraschenden Führungswechsel hat abschrecken lassen, sollte wenigstens eine nachhaltige Bodenbildung des Kurses abwarten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion