Dow Jones: "Riechen" Aktienmärkte, dass etwas Großes kommt?

"Riechen die Aktienmärkte, dass etwas Großes kommt - allen voran der seit Tagen extrem schwache Dow Jones? Derzeit fällt auf, wie stark die "normalen" Aktien abverkauft werden, aber vor allem Nvidia die allgemeine Schwäche kaschiert. Der Dow Jones ist zwar ein veralteter Index - weil er preisgewichtet ist - aber steht doch eher für die US-Wirtschaft als etwa der Tech-Index Nasdaq. Wir haben derzeit Parameter, die normalerweise am Ende einer stärkeren Korrektur zu sehen sind - und nicht in einer Situation wie derzeit, wo die Nasdaq und S&P 500 nur wenig von ihren Allzeithochs entfernt sind. Gestern nachbörslich Enttäuschung über die Zahlen von Salesforce - kratzt das heute an der KI-Euphorie? Wichtig heute die US-BIP-Daten (obwohl bereits 2. Veröffentlichung) - "riechen" die Aktienmärkte die kommende Rezession?

