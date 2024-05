Metasphere Labs bestellt Dustin Muscato zum Berater für sein Protokoll für den Handel mit Emissionszertifikaten Vancouver, British Columbia - 30. Mai 2024 / IRW-Press / Metasphere Labs Inc. (vormals Looking Glass Labs Ltd., „Metasphere“ oder das „Unternehmen“) (Cboe Kanada: LABZ) (OTC: LABZF) (FRA: H1N), ein Pionier der Entwicklung von tokenisierten …