Diese positive Wendung folgt auf jüngste wirtschaftliche Erholungszeichen in China, insbesondere im Immobiliensektor. "Das war ein Licht am Ende des Tunnels", erklärte Mobius während einer Medienrunde in Hongkong und weiter: "Man sollte nicht versuchen, vor einen Hochgeschwindigkeitszug zu treten. Man lässt den Markt abkühlen und wenn der Boden erreicht ist, ist der richtige Moment gekommen, sich um die Erholung zu kümmern."

Trotz dieser positiven Entwicklung in China sieht Mobius das Land im laufenden Jahr noch nicht vor Indien. "Nicht in diesem Jahr", sagte er auf die Frage, ob der chinesische Aktienmarkt Indien überholen könnte. Er bleibt jedoch "sehr optimistisch" bezüglich des indischen Marktes.

Technologie und Elektrofahrzeuge stehen besonders im Fokus von Mobius in China. Er hebt hervor, dass einige chinesische Elektrofahrzeughersteller möglicherweise überlegen gegenüber Tesla sind und bevorzugt Technologie-Hardware-Unternehmen, insbesondere diejenigen, die in die Chip-Softwareentwicklung involviert sind.

Darüber hinaus zieht Mobius taiwanesische Aktien in Betracht, speziell die Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), die seiner Meinung nach weiterhin gut abschneiden wird. Abschließend kündigte Mobius an, im September einen neuen Schwellenländerfonds zu lancieren, der sich allerdings an Privatpersonen richte, die mit einer Mindestanlage von 500.000 US-Dollar dabei sind. Der Fonds werde 30 Aktien global abbilden. Das berichtet Bloomberg.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Der große Dividendenreport 2024: Dr. Dennis Riedl gibt einen großen Überblick, wer wann wieviel am deutschen und am US-Markt zahlt. Wer ragt dabei im : Dr. Dennis Riedl gibt einen großen Überblick, wer wann wieviel am deutschen und am US-Markt zahlt. Wer ragt dabei im DAX heraus, was machen die US-Standardwerte? Welche Unternehmen kommen gerade sogar auf zweistellige Renditen? Das alles erfahren Sie hier in seinem kostenlosen Dividenden-Report.