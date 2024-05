Die steigenden Temperaturen setzen auch das Stromnetz unter Druck, insbesondere in Texas, wo die Strompreise im vergangenen August bereits um 800 Prozent hochschnellten. In Frankreich könnte die Hitze einige Kernkraftwerke, die für etwa 70 Prozent der Stromerzeugung des Landes verantwortlich sind, zur vorübergehenden Schließung zwingen, da viele Reaktoren auf Flusswasser zur Kühlung angewiesen sind und hohe Wassertemperaturen den Betrieb einschränken könnten.

Diese Entwicklungen könnten die Inflationsbekämpfung der Notenbanken weiter erschweren und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Zinsen länger hoch bleiben. Dies stellt auch eine Herausforderung für die US-Regierung dar, da die steigenden Kosten für Energie und Grundnahrungsmittel eine große Rolle im bevorstehenden Präsidentschaftswahlkampf spielen werden.

Darüber hinaus drohen erhebliche Auswirkungen auf die Agrarmärkte, wobei die Weizenpreise bereits die höchsten seit vergangenem Juli sind und die Kaffeepreise aufgrund von Wetter- und Produktionsproblemen in Brasilien und Vietnam Citigroup-Prognosen zufolge um etwa 30 Prozent steigen könnten.

Die Aussichten sind ein düsteres Beispiel dafür, wie durch den Klimawandel verursachte extreme Wetterbedingungen die Kosten für Energie, Nahrung und Treibstoff in die Höhe treiben und das Risiko verheerender Schäden sowie die Versicherungskosten erhöhen. Für die Finanzmärkte bedeutet dies eine Zeit erhöhter Unsicherheit und Volatilität, da Händler und Investoren versuchen, die potenziellen Auswirkungen dieser Entwicklungen auf ihre Portfolios zu bewältigen. Verbraucher hingegen müssen sich in vielen Bereichen auf höhere Preise einstellen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

