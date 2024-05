Alicante (ots) -



Bei den diesjährigen DesignEuropa Awards gab es eine Rekordbeteiligung mit mehrals 800 Bewerbungen und Nominierungen aus Ländern in ganz Europa für die beidenKategorien im Wettbewerb: die Auszeichnung für Unternehmer und kleineUnternehmen und die Auszeichnung für größere Unternehmen.Die sechs Finalisten stammen aus verschiedenen europäischen Ländern ( Belgien,Dänemark, Estland, Rumänien, Schweden und Tschechien ) und decken ein breitesSpektrum von Wirtschaftszweigen ab, darunter Gesundheitswesen, Audiogeräte,Haushaltsgeräte, Energiespeicherung sowie Wohnen und Architektur . Die Designsstammen von etablierten Marken wie Bang & Olufsen, Linet und Meze Audio sowievon Neueinsteigern wie Arsenit, MyGrid und Transparent. Alle Produkte habeneinen starken Fokus auf Nachhaltigkeit und setzen neue Standards in derDesignbranche.In diesem Jahr wird zudem eine neue Kategorie eingeführt, die Auszeichnung fürDesigner der nächsten Generation ("Next Generation Design Award"), mit dem jungeDesigner im Alter bis zu 29 Jahren ausgezeichnet werden sollen.Die Preisträger werden am 25. September bei der Preisverleihung in Riga(Lettland) bekannt gegeben.Darüber hinaus wird der renommierte deutsche Designer Dieter Rams dieAuszeichnung für das Lebenswerk 2024 erhalten. Als Pionier im Hinblick aufDesign sowie Nachhaltigkeit entwarf Rams mehr als 200 Geräte mit Kultcharakterund prägt seit Jahrzehnten das Aussehen und die Funktionalität von Konsumgütern.Sein T3-Taschenradio für Braun und das Universalregalsystem 606 für Vits werdendauerhaft im MoMA (https://www.moma.org/artists/8451) ausgestellt.Der Exekutivdirektor des EUIPO, João Negrão , erklärte:Die diesjährigen DesignEuropa Awards waren erneut durch ein hohes Maß anBeteiligung der führenden Designtalente Europas geprägt. Sechs unglaublicheFinalisten sind darin vertreten, und Dieter Rams wird für seine einflussreichen