In den kommenden fünf Jahren soll Palantir für das US-Verteidigungsministerium einen Prototypen für die KI-Plattform Maven entwickeln. Laut des Finanznachrichtendienstleisters Bloomberg arbeitet die US-Armee bereits seit 2017 an einer Objekterkennungssoftware, die künftig in Echtzeit Schlachtfelder analysieren soll, um beispielsweise Feuerlösungen oder geeignete taktische Anweisungen identifizieren zu können.

Erste Gefechtsübungen wurden 2020 durchgeführt, damals lag die Erkennungsquote der Software aber noch weiter hinter den Ergebnissen menschlicher Beobachter zurück. Im vergangenen Jahr hat das Pentagon dann erstmals Einblicke in das von Palantir mitentwickelte System gegeben.

Dieses soll nach bedeutenden Fortschritten nun offenbar zu einer umfangreichen, cloudbasierten Plattformlösung ausgebaut werden. Vertreter des Verteidigungsministeriums zeigten sich beeindruckt von den neuartigen Fähigkeiten sowie der Skalierbarkeit des Systems.

Anlegern gefällt der Deal, Aktie steigt vorbörslich

Kritiker des Unternehmens haben in der Vergangenheit oft bemängelt, Palantir sei zu stark von Regierungsaufträgen abhängig und würde zu wenig bei Unternehmen punkten können. Der neue Deal dürfte kaum geeignet sein, dieses Argument zu entkräften. Das ist mit Blick auf das Auftragsvolumen von 480 Millionen US-Dollar aber unerheblich.

Dementsprechend begrüßen Anleger den Vertragserfolg und belohnen die Aktie in der US-Vorbörse mit einem Aufschlag von rund 3 Prozent, wodurch die Anteile an ihre in diesem Jahr bislang beeindruckende Performance anknüpfen können und gegenüber dem Jahreswechsel rund ein Viertel im Plus notieren.

Übergeordnetes Chartbild trotz kurzfristiger Konsolidierung konstruktiv

Kurzfristig ist die Aktie technisch zwar angeschlagen, übergeordnet sieht das Chartbild aber unverändert bullish aus, zumal die gegenwärtige Konsolidierung auch als potenzielle Bullenflagge und damit als Trendfortsetzungssignal verstanden werden kann.

Wenn die Aktie ein Niveau oberhalb der Horizontalunterstützung von 20 US-Dollar behaupten kann, ist mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Ausgedehntere Pullbacks sollten, um den Aufwärtstrend nicht zu gefährden, spätestens an der bei 19,30 US-Dollar verlaufenden 200-Tage-Linie aufgehalten werden.

So profitieren Anleger überproportional und holen 45 Prozent mehr raus!

Wer hiervon als Anleger überproportional profitieren und sich gleichzeitig gegen Verluste oder eine längere Seitwärtsphase absichern möchte, kann anstatt auf die Aktie selbst zu setzen auch in ein Discount-Zertifikat investieren. Die erlauben es, Aktien mit Rabatt zu kaufen. Wie genau das funktioniert, lesen interessierte Anleger hier.

Mit Blick auf den aktuellen Kursverlauf bietet sich das Discount-Zertifikat ME8HHQ an. Dieses verfügt über eine Laufzeit bis zum 20.12.2024 (selbstverständlich kann das Produkt jederzeit gehandelt und nach Belieben ge- und verkauft werden) und ein Cap von 27,00 US-Dollar. Bis hierhin werden Kursgewinne der Aktie angerechnet. Dadurch ergibt sich folgendes Auszahlungsprofil:

Szenariotabelle

Discount-Zertifikat ME8HHQ (Cap bei 27,00 $) Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3 Kaufpreis Aktie * 21,59 $ Kaufpreis Zertifikat * 18,30 € Cap 27,00 $ Verkaufspreis Aktie 15,00 $ 21,50 $ 27,00 $ Wertentw. m. Zertifikat 13,87 € 19,88 € 24,96 € Rendite Aktie -30,5 % -0,4 % +25,1 % Rendite Zertifikat -24,2 % +8,6 % +36,4 % Outperformancepunkt 29,45 $

* Stand: 30. Mai, 13:00 Uhr (MESZ); Berechnungsgrundlage für die in der Tabelle genannten Renditen

Sollte Palantir bis kurz vor Weihnachten auf der Stelle treten und den Handel zur Fälligkeit bei 21,50 US-Dollar beschließen, können Zertifikate-Anleger mithilfe der sogenannten Seitwärtsrendite trotzdem einen Gewinn von knapp 9 Prozent einfahren.

Kommt es hingegen zu einer ausgeprägten Korrektur, werden Verluste aufgrund des zum Einstieg gewährten Rabattes deutlich begrenzt. Umgekehrt können die Renditechancen beträchtlich vergrößert werden:

Sollte es den Anteilen gelingen, auf ihr altes Jahreshoch jenseits von 27 US-Dollar zu klettern, würde das in der Aktie einen Gewinn von 25 Prozent bedeuten. Das Zertifikat ME8HHQ hingegen würde um 36 Prozent zulegen und damit eine Outperformance von 45 Prozent liefern. Erst für Kurse oberhalb von 29,45 US-Dollar würden Aktien- gegenüber Zertifikate-Anlegern besser abschneiden.

Fazit: Unverändert aussichtsreiches Geschäftsmodell

Das Big-Data-Unternehmen Palantir hat einmal mehr einen großen Regierungsauftrag an Land gezogen und sich für die kommenden fünf Jahre 480 Millionen US-Dollar gesichert. Das beweist, dass die Nachfrage nach den Auswertungsdienstleistungen des Unternehmens von staatlicher Seite ungebrochen hoch ist.

Wer als Anleger hiervon profitieren möchte und in der Aktie noch nicht investiert ist, sollte ein Engagement mithilfe des Discount-Zertifikates ME8HHQ in Betracht ziehen. Das erlaubt den Kauf der Aktie mit Rabatt, was das Chance-Risiko-Profil der Aktie optimiert und für eine beträchtliche Outperformance sorgen kann.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

