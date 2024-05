Münster/Hannover (ots) - Noch gehen die Preise für gebrauchte Wohnimmobilien in

Niedersachsen zurück, aber inzwischen deutlich langsamer. Gebrauchte Eigenheime

kosteten im ersten Quartal 2024 sechs Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum,

Reihenhäuser lagen um sieben Prozent unter dem Vorjahresniveau,

Eigentumswohnungen um fünf Prozent. Die Zahlen stammen aus einer aktuellen

Auswertung des Instituts empirica für die LBS NordWest.



"Bei den Immobilienpreisen zeichnet sich eine Bodenbildung ab", sagt

LBS-Vorstandsvorsitzender Jörg Münning. "Eigentumswohnungen zum Beispiel sind im

letzten Halbjahr nicht mehr günstiger geworden. Wer sich jetzt für eine

Immobilie interessiert, sollte also nicht unbedingt auf weitere Preissenkungen

hoffen."





In Niedersachsen liegt der mittlere Angebotspreis für gebrauchte Ein- undZweifamilienhäuser bei 319.000 Euro. Reihenhäuser und Doppelhaushälften kostenim Mittel 269.000 Euro, gebrauchte Eigentumswohnungen 179.000 Euro.In den niedersächsischen Großstädten sind gebrauchte Wohnimmobilien naturgemäßmeist teurer als im Landesschnitt. An der Spitze der Preisskala liegt Hannover.In der Landeshauptstadt beträgt der mittlere Angebotspreis für gebrauchte Ein-und Zweifamilienhäuser 580.000 Euro, für Reihenhäuser und Doppelhaushälftenwerden 424.000 Euro verlangt, gebrauchte Eigentumswohnungen kosten 233.000 Euro.Die günstigsten Großstädte für Immobilienkäufer sind Salzgitter undWilhelmshaven. In Salzgitter liegt der mittlere Angebotspreis für gebrauchteEigenheime bei 298.000 Euro, für Eigentumswohnungen werden im Mittel 100.000Euro verlangt. Die preiswertesten Reihenhäuser und Doppelhaushälften gibt es inWilhelmshaven für einen mittleren Preis von 214.000 Euro.Unter den Landkreisen in Niedersachsen hat Harburg als "Speckgürtel" von Hamburgmit 495.000 Euro die höchsten Eigenheimpreise. Bei Reihenhäusern undDoppelhaushälften liegt die Region Hannover an der Spitze (375.000 Euro). Dieteuersten gebrauchten Eigentumswohnungen werden im Landkreis Aurich angeboten(285.000 Euro).Die günstigsten gebrauchten Eigenheime können Immobilieninteressenten imLandkreis Holzminden zu einem mittleren Preis von 195.000 Euro erwerben.Reihenhäuser und Doppelhaushälften sind im Landkreis Northeim am preiswertesten(125.000 Euro), Eigentumswohnungen im Landkreis Goslar (69.000 Euro).Den aktuellen Kaufpreisspiegel für Niedersachsen hat das Institut empirica imAuftrag der LBS NordWest zusammengestellt. Die Auswertung basiert auf denImmobilienangeboten in den niedersächsischen Tageszeitungen sowie in denOnline-Portalen.Pressekontakt:LBS NordWestJörg Sawatzkimailto:joerg.sawatzki@lbs-nw.de0511 926 68 66Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172636/5790332OTS: LBS NordWest