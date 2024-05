Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) - Die Zusammenarbeit zwischen zwei

dänischen Unternehmen zielt darauf ab, die Arzneimittelforschung mit Hilfe von

Quantencomputing, KI und computergestütztem Wirkstoffdesign zu revolutionieren.



Tetra Pharm Technologies und Kvantify schließen sich in einer strategischen

Partnerschaft zusammen, um die Identifizierung und Entwicklung neuartiger

Arzneimittelkandidaten zu beschleunigen, die auf das Endocannabinoid-System

(ECS) abzielen.





"Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit Kvantify, einem Unternehmen, dasunsere Leidenschaft für wissenschaftlich fundierte technologische Lösungen fürreale Herausforderungen teilt. Diese Partnerschaft wird unserenArzneimittelentwicklungsprozess beschleunigen und unsere Pipeline anvielversprechenden Arzneimittelkandidaten im Jahr 2024 erheblich erweitern",sagt Martin Rose, Geschäftsführer von Tetra Pharm Technologies.Diese Partnerschaft wird die Landschaft der auf das ECS ausgerichtetenArzneimittelforschung verändern und möglicherweise zu erheblichen Fortschrittenbei den therapeutischen Optionen für Patienten führen.Erforschung von SchlüsselrezeptorenGemeinsam werden die Partner die Komplexität der Endocannabinoid-Rezeptoren undihre Wechselwirkungen mit potenziellen Wirkstoffkandidaten aus der Pipeline vonTetra Pharm Technologies erforschen. Es wird erwartet, dass dieser Ansatz nichtnur die bestehende Pipeline erheblich voranbringt, sondern auch zu neuenEntdeckungen innerhalb des Feldes führen wird.Derzeit hat Tetra Pharm Technologies 11 Wirkstoffkandidaten in der Pipeline, diejeweils auf spezifische Rezeptoren mit unterschiedlichen Wirkmechanismenabzielen, und weitere Kandidaten sind in Vorbereitung. Für jedenPipeline-Kandidaten verfolgt Tetra Pharm Technologies eine bestimmteWirkungsweise auf Rezeptorebene, die auf dem Verständnis der Wissenschaftler fürdas Endocannabinoid-System beruht, d. h. welche Rezeptoren sie ansprechen wollenund - was ebenso wichtig ist - welche Rezeptoren im Hinblick auf dasNebenwirkungsprofil zu vermeiden sind."Die Kvantify-Plattform ermöglicht uns ein viel breiteres Screening und eineeffektivere Identifizierung der wichtigsten strukturellen Eigenschaften unsererArzneimittelkandidaten, um unsere zelluläre Pharmakologie in vitro und letztlichunsere CMC-Aktivitäten zu steuern. Da die potenziellen Probleme bei derFormulierung mit unserem proprietären Verabreichungssystem bereits entschärftwurden, können wir die Kandidaten zweifellos noch schneller durch unserePipeline bringen", sagt Dr. Morten Allesø, wissenschaftlicher Leiter bei Tetra