TORONTO, 30. Mai 2024 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., der weltweit führende Anbieter von Fluoreszenz-Imaging-Technologie für den Echtzeit-Nachweis von schädlichen Bakterien in der Wundversorgung, feiert die Veröffentlichung einer bahnbrechenden Studie im renommierten Burns Journal. Unter dem Titel "Bacterial Fluorescence Imaging as a Predictor of Skin Graft Integration in Burn Wounds" zeigt die Studie das unvergleichliche Potenzial der innovativen Technologie von MolecuLight bei der Vorhersage der Ergebnisse der Integration von Hauttransplantaten bei Brandwunden.

Diese Studie untersuchte die prädiktiven Fähigkeiten der Fluoreszenzbildgebung von MolecuLight bei der Beurteilung des Vorhandenseins von Bakterien, die mit dem Versagen von Hauttransplantaten in Brandwunden in Verbindung gebracht werden könnten. Die Ergebnisse zeigten signifikante Korrelationen zwischen dem Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Bakterien (mehr als 104 CFU/gr Gewebe) auf dem Transplantatbett unmittelbar vor der Hauttransplantation und dem Versagen oder Erfolg des Transplantats.

Zu den wichtigsten Ergebnissen der Studie gehören:

Das Fehlen von Fluoreszenzsignalen führte zu einer Veredelungsrate von 99,2 % pro cm 2 , während ihre Anwesenheit die Veredelungsrate auf 27,9 % pro cm 2 senkte.

Die Fluoreszenzbildgebung sagte den Verlust von Transplantaten im Zusammenhang mit Bakterien mit einer Spezifität von 98 % voraus.

Eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen Transplantaterfolg wurde in Bereichen mit negativen Fluoreszenzsignalen beobachtet (negativer Vorhersagewert von 99-100 %).

In den Standardabstrichen, die derzeit als Standardverfahren zur Feststellung der Transplantationseignung verwendet werden, konnte an den meisten Transplantationsstellen kein Bakterienwachstum nachgewiesen werden.

"Diese überzeugenden Ergebnisse unterstreichen die transformative Wirkung von MolecuLight bei der Behandlung von Verbrennungswunden - ein weiterer Bereich der Wundversorgung, in dem unsere Technologie den Wandel vorantreibt", sagte Anil Amlani, CEO von MolecuLight Inc. "Durch die Bereitstellung von objektiven Echtzeitdaten über das Vorhandensein von Bakterien ermöglicht die Fluoreszenzbildgebungstechnologie von MolecuLight den Ärzten, fundiertere Entscheidungen zu treffen, was letztendlich zu besseren Ergebnissen für die Patienten führt. Die Ergebnisse dieser Studie deuten darauf hin, dass die Eliminierung von Fluoreszenzsignalen an der Transplantatstelle das Potenzial hat, die Transplantatannahme zu verbessern."