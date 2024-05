FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag anfängliche Verluste wettgemacht und ist wieder über die Marke von 1,08 US-Dollar gestiegen. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0815 Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0857 Dollar festgelegt.

Der US-Dollar tendierte im Gegensatz zu den Tagen zuvor schwächer, wovon der Euro profitieren konnte. Marktteilnehmer sprachen von einer typischen Gegenbewegung.