FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Donnerstag bis zum Mittag unter dem Strich nur wenig von der Stelle bewegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg zuletzt geringfügig um 0,03 Prozent auf 128,97 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug stabil 2,68 Prozent.

Inflationszahlen aus Spanien fielen am Vormittag etwas höher aus als erwartet. Zudem zog die Teuerung im Mai zum dritten Mal in Folge an. Fachleute verwiesen jedoch auch auf statistische Basiseffekte, da Regierungsmaßnahmen zur Unterstützung der Haushalte in der Energiekrise mittlerweile ausgelaufen sind. Die Teuerung wird dadurch rechnerisch angetrieben.