NEW YORK (dpa-AFX) - Ein schwacher Ausblick hat die Talfahrt der Salesforce-Aktien nach dem jüngst erreichten Rekordhoch beschleunigt. Die Papiere des Software-Konzerns sackten am Donnerstag im vorbörslichen US-Handel um 15,8 Prozent auf 228,70 Dollar ab. Dies ist der niedrigste Stand seit Ende November 2023. Der Leitindex Dow Jones Industrial wird knapp ein Prozent im Minus erwartet.

Salesforce kämpft wegen der trüberen Wirtschaftslage zusehends mit einem gedämpften Wachstum. Für das laufende zweite Quartal peilen die Kalifornier nur ein Umsatzplus auf Jahressicht von bis zu acht Prozent an, was erstmals seit Start der Börsennotierung vor fast zwanzig Jahren kein prozentual zweistelliges Wachstum in einem Quartal mehr bedeuten würde.