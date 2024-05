Trotz einer allgemeinen Zurückhaltung im Einzelhandel, die Lagerbestände zu reduzieren, stocken viele Großhändler weiterhin Produkte von Birkenstock auf. Analysten sind optimistisch, dass die nachlassende Inflation, insbesondere in den USA, die Nachfrage nach den hochpreisigen Schuhen von Birkenstock weiter anheizen wird, da die Verbraucher zunehmend kaufbereit sind.

Im zweiten Quartal verzeichnete Birkenstock einen Umsatzanstieg von 21,6 Prozent auf 481,2 Millionen Euro, was die Analystenschätzungen von 466,1 Millionen Euro übertraf. Diese positive Entwicklung wurde durch die Sichtbarkeit der Marke gefördert, nachdem die Schauspielerin Margot Robbie in dem Film "Barbie" letztes Jahr pinke Birkenstocks trug.

Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet das Unternehmen nun einen Umsatz zwischen 1,77 Milliarden Euro und 1,78 Milliarden Euro, verglichen mit der früheren Prognose von 1,74 Milliarden Euro bis 1,76 Milliarden Euro. Auch die Prognose für das bereinigte EBITDA wurde angehoben und liegt jetzt zwischen 535 Millionen Euro und 545 Millionen Euro, im Vergleich zu den zuvor erwarteten 520 Millionen Euro bis 530 Millionen Euro.

Trotz der positiven Umsatzentwicklung sank die bereinigte EBITDA-Marge im Quartal um 470 Basispunkte auf 33,7 Prozent, was auf den Druck durch globale Expansionspläne und verstärkte Investitionen in die Produktion zurückzuführen ist.

Birkenstock ist längst über sein Öko-Latschen-Image hinausgewachsen. Der Großteil der Direktverkäufe entfalle inzwischen auf Nicht-Sandalen-Produkte wie Sneaker, Hausschuhe und Clogs, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

