CHANGSHA, China, 30. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion", 01157.HK) gab bekannt, dass seine digitale Zwillingsplattform in einer Betonmischanlage in der Provinz Hubei, China, in Betrieb genommen wurde. Das virtuelle 3D-Echtzeitmodell ermöglicht den Akteuren der Transportbetonindustrie einen intelligenten Betrieb, indem es digitale Silos überbrückt und ihnen ein digitales Werkzeug an die Hand gibt, mit dem sie die Effizienz, Nachhaltigkeit und Rentabilität ihres Unternehmens steigern können.

Die digitale Zwillingsplattform von Zoomlion ist eine All-in-One-Lösung, die Funktionen umfasst, mit denen Benutzer virtuelle Inspektionen, Anlagenüberwachung und Fehlerfrüherkennung mit höherer Geschwindigkeit, besserer Genauigkeit und Zuverlässigkeit durchführen können. Die KI-gestützte Plattform, die jetzt in der Hubei Innovation Jiahua Concrete Plant in Betrieb ist, bringt den Betriebsstatus der Anlagen in Echtzeit online und ermöglicht gleichzeitig eine digitale Fabrikkartierung und Datenintegration, die den Managern einen umfassenden Überblick über jede Anlage mit mehr Transparenz und Details ermöglicht.