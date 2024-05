China kündigt Exportbeschränkungen für Luft- und Raumfahrtgüter an China will ab dem 1. Juli den Export von Bauteilen, Software und Technologie in den Bereich Luft- und Raumfahrt sowie bei Gasturbinen einschränken. Die Maßnahmen dienten dem Schutz der nationalen Sicherheit, teilte das Handelsministerium am …