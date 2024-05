Josh Brown, CEO von Ritholtz Wealth Management, äußerte sich zu den gegenwärtigen Risiken für den Aktienmarkt und hob besonders die Kosten für künstliche Intelligenz (KI) als bedeutende Gefahr hervor. "In diesem Jahr sehe ich das größte Risiko nicht in einer Zinserhöhung durch die Fed oder in steigender Inflation, sondern in möglichen Kürzungen bei den KI-Investitionen," erklärte er und weiter: "Falls Firmen ihre Ausgaben für Nvidia-Produkte normalisieren, könnte das die Wall Street unvorbereitet treffen."

Der Kurs von Nvidia sprang diese Woche um mehrere Prozent nach oben, was teils auf die Ankündigung von Elon Musks Unternehmen xAI zurückzuführen ist, das neue Finanzmittel in Höhe von 6 Milliarden US-Dollar sichern konnte. Diese Investition beflügelte nicht nur Nvidia, sondern auch die gesamte KI-Branche.