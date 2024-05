Streaming- und Royalty-Unternehmen leisten im Vorfeld Vorabzahlungen an die Mineninhaber, wenn diese eine Mine aufbauen möchten oder aber bestehende Minen ausbauen. Als Gegenleistung für diese zum Teil sehr erheblichen Zahlungen verpflichten sich die Mineninhaber, einen festen Anteil des (späteren) Umsatzes der Mine oder aber einen Anteil an der (späteren) Produktion zu einem vorher definierten Abnahmepreis dem „Geldgeber“ zu überlassen. Die Abnahmepreise liegen meist deutlich unter den jeweiligen Weltmarktpreisen für Gold, Silber oder aber auch Kupfer.

Royal Gold im Kurzportrait

Per 31. März 2024 hatte Royal Gold Vereinbarungen mit 37 produzierenden Minen und 24 Minenprojekten, die sich in der Entwicklung und im Aufbau befinden. Royal Gold war darüber hinaus an 177 Liegenschaften beteiligt. Die Projekte verteilen sich auf fünf Kontinente.

Solide Q1-Daten

Royal Gold erzielte im 1. Quartal 2024 einen Umsatz in Höhe von 148,902 Mio. US-Dollar, nach 170,392 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2023. Die US-Amerikaner wiesen für den aktuellen Berichtszeitraum einen den Aktionären zurechenbaren Gewinn in Höhe von 47,166 Mio. US-Dollar (EPS 0,72 US-Dollar) aus, nach 63,875 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2023. Das bereinigte EBITDA wurde mit 117,135 Mio. US-Dollar angegeben, nach 134,823 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2023. Das Unternehmen veröffentlichte den free cash flow mit 137,180 Mio. US-Dollar, nach 108,655 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal.

Im 1. Quartal verteilte sich der Umsatz wie folgt: 75 Prozent Gold, 13 Prozent Silber und 9 Prozent Kupfer.

Chartcheck

Royal Gold war in den letzten Handelstagen Gewinnmitnahmen ausgesetzt. Vom Verlaufshoch jenseits der 134 US-Dollar zog sich die Aktie zurück, kann bislang aber den Aufwärtstrend (grün dargestellt) verteidigen. Nichtsdestotrotz scheint Royal Gold auf die breite Unterstützungszone 125 US-Dollar / 118 US-Dollar zuzusteuern.

Fazit

Royal Gold präsentiert sich als exzellent aufgestelltes Streaming- und Royalty-Unternehmen. Die robusten Q1-Daten unterstrichen einmal mehr die fundamentale Stärke der US-Amerikaner, obgleich der Markt gerade auf der Ergebnisseite noch ein wenig mehr erwartet hatte.

Die Aktien von Streaming- und Royalty-Unternehmen sind ob des Geschäftsmodells nicht ganz so dynamisch veranlagt, wie die Aktien von Produzenten. Das hat aber gerade in Marktphasen, in denen es tendenziell schwierig ist, durchaus seine Vorteile.

Aus charttechnischer Sicht ist mit der Ausbildung des Verlaufshochs im Bereich von 134 US-Dollar erst einmal die Luft raus. Kurzfristig ist mit einem Eindringen der Aktie in die Unterstützungszone 125 US-Dollar / 118 US-Dollar zu rechnen. Die aktuelle Schwäche sollte aufgrund der exzellenten Perspektiven für Gold, Silber und Kupfer aber nur eine Momentaufnahme sein.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte