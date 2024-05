Vancouver, British Columbia, 30. Mai 2024 / IRW-Press / Global Uranium Corp. (CSE: GURN) (das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Optionsvereinbarung (die „Optionsvereinbarung“) mit der Firma Forum Energy Metals Corp. („Forum“) unterzeichnet hat, um sich das Recht auf den Erwerb von 75 % der Anteile an Forum („JV-Anteile“) im Rahmen eines Joint Venture („Forum/NexGen-JV“) zwischen Forum und NexGen Energy Ltd. („NexGen“) zu sichern.

Das Forum/NexGen-JV, das durch eine Joint-Venture-Vereinbarung zwischen Forum und NexGen zustande gekommen ist („Forum/NexGen-JV-Vereinbarung“), wurde zur Erfüllung der Verpflichtungen und zur Nutzung der Rechte im Rahmen eines Joint Venture („Northwest Athabasca Joint Venture“) zwischen den Firmen Forum, Cameco Corporation und Orano Canada Inc. gegründet und dient der Exploration und Erschließung bestimmter Mineralkonzessionen in der Region Northwest Athabasca in Saskatchewan („NWA-Projekt“).

Forum hält aktuell eine wirtschaftliche Beteiligung von 62,2 % am Forum/NexGen-JV, das wiederum zu 69,95 % wirtschaftlich am Northwest Athabasca Joint Venture beteiligt ist. Demnach hält Forum eine wirtschaftliche Beteiligung von 43,32 % am Northwest Athabasca Joint Venture. Diese prozentualen Anteile können von Zeit zu Zeit gemäß den Bedingungen des Forum/NexGen-JV bzw. des Northwest Athabasca Joint Venture angepasst werden.

Im Rahmen der Optionsvereinbarung hat das Unternehmen zunächst das Recht („Erstoption“) auf den Erwerb von 51 % der Forum-Anteile durch:

gestaffelte Zahlungen an Forum in Höhe von insgesamt 225.000 $ bis zum 31. Dezember 2027;

gestaffelte Aktienemissionen im Umfang von insgesamt 1.000.000 Unternehmensaktien an Forum bis zum 31. Dezember 2027;

gestaffelte Zahlungen an Forum in Höhe der Beträge, die Forum für die Exploration im Rahmen des Northwest Athabasca Joint Venture in den Betriebsjahren 2025-2028 zu leisten berechtigt ist, die mindestens 3.900.000 $ und höchstens 9.000.000 $ ausmachen und auf die entsprechenden Barabrufe anzuwenden sind, je nach Beteiligung der Minderheitspartner an einem genehmigten Explorationsprogramm im Rahmen des Northwest Athabasca Joint Venture. The Finanzierung einer Summe von 3.000.000 $ aus dem jeweiligen Betrag bis zum 31. Dezember 2025 ist eine fixe Zusage seitens des Unternehmens.