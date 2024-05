Die Ausschüttungen stiegen im ersten Quartal auf einen neuen Rekordwert von 339,2 Milliarden US-Dollar weltweit. Ausschlaggebend für diese Entwicklung war das hohe bereinigte globale Dividendenwachstum von knapp 7 Prozent (6,8 Prozent).

Das Gesamtergebnis wurde allerdings durch niedrigere einmalige Sonderdividenden gebremst und fiel mit einem Plus von insgesamt 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum niedriger aus.

Im Vergleich zu den meisten früheren ersten Quartalen waren die Sonderdividenden allerdings noch relativ hoch – der Rückgang in diesem Jahr war lediglich auf den außergewöhnlich hohen Vergleichswert im ersten Quartal 2023 zurückzuführen, der von nur zwei Unternehmen geprägt war: Im ersten Quartal 2023 schüttete Volkswagen die Erlöse aus dem Spin-off von Porsche aus, und Moeller Maersk zahlte einen Teil seiner vorübergehend außergewöhnlich hohen Gewinne durch stark gestiegene Frachtraten aus.

Zu diesen Ergebnissen kommt die neue Studie zum Janus Henderson Global Dividend Index (JHGDI) für das 1. Quartal 2024. Hierzu analysiert das britische Investmenthaus Janus Henderson vierteljährlich die Entwicklung der Dividenden der 1.200 am Börsenwert gemessen größten Unternehmen der Welt.

"Dividendensaison 2024 knüpft an die starke Dynamik von 2023 an"

Jane Shoemake, Aktienexpertin beim britischen Fondshaus Janus Henderson, sagt: "Die Anleger hatten einen guten Start ins Jahr 2024, mit weltweit steigenden Aktienkursen und einem Dividendenwachstum, das an die starke Dynamik von Ende 2023 anknüpft."

Während einige wenige große Unternehmen ihre Dividenden erheblich kürzen werden, darunter das australische Energieunternehmen Woodside, der deutsche Chemiekonzern Bayer und der in Großbritannien börsennotierte Bergbaukonzern Glencore, zeige sich im Großen und Ganzen ein weiterhin robustes Bild, besonders in Europa, den USA und Kanada, betont Shoemake.

Laut den Projektionen von Janus Henderson dürfte das zweite Quartal stark werden. Das Gros der Dividenden wird in Deutschland im zweiten Quartal ausgeschüttet, und auch in Großbritannien und Japan werden saisonale Spitzenwerte erreicht.

Für das Gesamtjahr 2024 rechnet Janus Henderson unverändert mit einem bereinigten Wachstum von 5,0 Prozent und mit Gesamtausschüttungen in Höhe von 1,72 Billionen US-Dollar für das Jahr 2024. Aufgrund geringerer Sonderdividenden dürfte die Gesamtsumme im Jahresvergleich um knapp 4 Prozent (3,9 Prozent) steigen.

Rekordausschüttungen in Schweden, Kanada und den USA

Weltweit haben der Janus-Henderson-Analyse zufolge 93 Prozent der Unternehmen, die im ersten Quartal eine Dividende ausschütten, diese entweder erhöht oder konstant gehalten. Allerdings ist das erste Quartal in vielen Teilen der Welt saisonal bedingt ruhig.

In Schweden und Kanada wurden jedoch Rekorde für ein erstes Quartal aufgestellt: In Kanada betrug das bereinigte Wachstum 7,5 Prozent und lag bei einer Gesamtsumme von 15,7 Milliarden US-Dollar. Schwedens Dividenden trugen mit einem Neuntel zum gesamten europäischen Wachstum bei. Das bereinigte Dividendenwachstum kletterte – vor allem aufgrund der Sonderdividenden schwedischer Banken – auf 18,7 Prozent und eine Summe von 5,3 Milliarden US-Dollar.

Auch in den USA hat das Dividendenwachstum im ersten Quartal Fahrt aufgenommen und mit einem Plus von 7,0 Prozent auf bereinigter Basis und einer Gesamtsumme von 164,3 Milliarden US-Dollar eine neue Rekordmarke für das erste Quartal erklommen. Die Wiederaufnahme der Ausschüttung von Walt Disney nach der Pandemie sowie die Ausschüttungs-Debuts von Meta Platforms und T-Mobile waren die Haupttreiber für das Allzeithoch der US-Ausschüttungen.

Premiere auf der Bühne der Dividendenzahler: Zwei Riesen belohnen Aktionäre zum ersten Mal!

Bemerkenswert ist, dass mit dem US-Tech-Konzern Meta Platforms und Chinas größter IT-Firmengruppe Alibaba, zwei sehr große Konzerne zum ersten Mal überhaupt Dividenden ausschütten. Nach Einschätzung von Janus Henderson dürfte dies das globale Wachstum für das 1. Quartal um 1,2 Prozentpunkte und aufs Jahr gesehen um fast 0,5 Prozentpunkte erhöhen. "Unternehmen wie diese haben verstanden, dass die Ausschüttung von Dividenden – neben Aktienrückkäufen – ein wichtiger Weg ist, um Kapital an ihre Investoren zurückzugeben", betont Shoemake.

Während Aktienrückkäufe von den Unternehmen eher nach Ermessen als Instrument eingesetzt werden, um den Aktienkurs zu stützen, erfüllen Dividenden die Funktion eines kalkulierbaren Einkommens für Aktionäre. Und für Anleger, die regelmäßige Erträge erzielen wollen, werden Aktien mit hohen Dividenden noch wichtiger, wenn die Zinsen mit der Inflationsrate wieder sinken.

"Es geht darum, dass die Unternehmen ein angemessenes Gleichgewicht zwischen Investitionsausgaben, ihrem Finanzierungsbedarf und der Rendite für die Aktionäre durch Dividenden und/oder Rückkäufe finden", sagt Ben Lofthouse, Leiter Global Equity Income bei Janus Henderson. Der iPhone-Hersteller Apple – auch diesmal unter den Top-Dividenden-Zahlern zu finden –, ist ein typisches Beispiel für ein Unternehmen, dass sich beider Instrumente – Ausschüttungen und Aktienrückkäufe – bedient.

Robustes Wachstum in Europa – aber Schweiz und Dänemark bremsen

In Europa ist das erste Quartal saisonbedingt ruhig. So wurde Europa durch das schwache Wachstum in der Schweiz (-1,1 Prozent), wo die Ausschüttungen in Schweizer Franken zurückgingen und Kürzungen in Dänemark gebremst – hier sind die Dividendenzahlungen um fast zwei Drittel eingebrochen.

Alle Schweizer Unternehmen im Janus Henderson Index erhöhten zwar ihre Dividende je Aktie, aber sehr umfangreiche Aktienrückkäufe überstiegen die Wachstumsraten der Dividenden. Novartis beispielsweise kaufte 2023 5 Prozent seiner Aktien zurück. Während der dänische Schifffahrtskonzern Moeller Maersk die Dividende erheblich kürzte, was dazu beitrug, dass der europäische Gesamtwert im ersten Quartal sank.

Allerdings sind rückläufige europäische Ausschüttungen im ersten Quartal nicht repräsentativ für den Trend betont Janus Henderson – niedrigere Sonderdividenden und der oben erwähnte saisonale Faktor verdecken ein ermutigendes Wachstum für das Jahr 2024 in der Region. Und für das wichtige zweite Quartal erwarten die Experten ein robustes Wachstum in Europa.

Über 10 Prozent Dividendenwachstum in Deutschland – Siemens sei Dank!

In Deutschland werden im ersten Quartal meist nur sehr wenige Dividenden ausgeschüttet. Eine der Ausnahmen ist Siemens: Ein zweistelliger Anstieg bei Siemens hat aufgrund von Rekordgewinnen dazu beigetragen, dass in Deutschland ein bereinigtes Wachstum von 10,3 Prozent erzielt wurde.

Die Gesamtsumme fiel im Jahresvergleich zwar niedriger aus, da das Vergleichsquartal 2023 durch den großen Einmaleffekt von Volkswagen nach der Abspaltung von Porsche profitiert hat. "Zudem haben einige wenige Großunternehmen erhebliche Dividendenkürzungen angekündigt, darunter der mit hohen Schulden kämpfende Chemiekonzern Bayer", räumt Daniela Brogt, Head of Sales für Deutschland und Österreich bei Janus Henderson Investors ein.

Großbritannien und Japan zeigen Schwächen – China zieht den Alibaba-Joker!

In Großbritannien verzeichneten die meisten Unternehmen keine oder allenfalls niedrige einstellige Zuwächse. Während in Japan das weiterhin starke Wachstum durch den schwachen Yen belastet wurde. Im asiatisch-pazifischen Raum überschattete ein Rückgang beim australischen Rohstoffkonzern BHP das kräftige Wachstum in der gesamten Region.

Die sehr starken Wachstumsraten der Schwellenländer im ersten Quartal wurden stark von einer Handvoll Unternehmen beeinflusst und werden sich im weiteren Jahresverlauf aus Sicht der Janus-Henderson-Experten wahrscheinlich nicht wiederholen.

Da nur sehr wenige chinesische Unternehmen im ersten Quartal eine Dividende zahlen, sorgte die erste Ausschüttung von Alibaba für großes Aufsehen. Das Unternehmen schüttete 2,6 Milliarden US-Dollar aus. Das reicht laut der Analyse des Investmenthauses aus, um die jährliche Gesamtsumme aus China für 2024 um fast 5 Prozentpunkte zu erhöhen und dem Unternehmen einen Platz unter den zehn größten Zahlern Chinas zu sichern. Das Internettechnologieunternehmen Netease war das einzige andere chinesische Unternehmen des JHGDI Index, das im ersten Quartal seine Dividende im Vergleich zum Vorjahr vervierfachte.

Darüber hinaus verzeichneten Banken in den zu den Emerging Markets zählenden Staaten, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate, Indonesien, Brasilien und Katar, ebenfalls hohe Zuwächse. Diese machten mehr als ein Zehntel des Wachstums der Schwellenländer im ersten Quartal aus.

Gastautor: Bryan Perry

