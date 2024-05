Starke Zahlen

Für das erste Quartal 2024 gab die Hotelgruppe vor rund einem Monat einen Umsatzanstieg von 8% von 1,14 Mrd. Euro auf 1,24 Mrd. Euro bekannt. Accor profitierte von steigenden Tourismusausgaben im Nahen Osten, in Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum. Der Umsatz pro verfügbarem Zimmer zog zudem um 7,6% auf 66 Euro an. Somit befindet sich Accor weiterhin auf einem profitablen Wachstumskurs.

Für das laufende Jahr gab sich Accor-CEO Sébastien Bazin bei der Vorlage der Konzernbilanz optimistisch. Dabei verwies er explizit auf den Sportsommer in Europa. „ Wir sind für die kommenden zwölf Monate glückselig“, so der Top-Manager. Für die Jahre 2023 bis 2027 erwartet Bazin ein EBITDA-Wachstum von 9% - 12%.

Kontinuierliches Wachstum und neue Hotel-Konzepte

Neue Hotelkonzepte sollen das Unternehmenswachstum noch forcieren. So expandiert Accor derzeit mit seiner designorientierten Marke TRIBE in Europa. Kürzlich wurde das ein TRIBE-Hotel in Riga eröffnet. Es ist das erste dieser Art in Lettland und den baltischen Staaten. In den kommenden fünf Jahren sind weltweit weitere 40 TRIBE-Neuzugänge geplant, drei Viertel davon in Europa.

Der Kurs der Aktie hat das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht, ist von seinem Hoch um 50 Euro jedoch noch ein gutes Stück entfernt. Aus fundamentaler Sicht ist der Hotelbetreiber mit einem KGV um 18 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 2,01 nicht zu teuer.

