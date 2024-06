Auch der Median stieg zwischen 2017 und 2021 um 50,56 Prozent auf 106.600 Euro. Im Gegensatz zum Mittelwert (Nettovermögen/Anzahl Haushalte) wird hier die Mitte der Datenverteilung angegeben, woraus sich eine realistischere Darstellung ergibt.

Aus den Ergebnissen lässt sich eine ungleichmäßige Vermögensverteilung schlussfolgern. So zeigt die Studie, dass die obersten zehn Prozent der vermögendsten Haushalte etwa 56 Prozent des gesamten Nettovermögens besitzen, wobei dieser Wert gegenüber 2010/11 um drei Prozentpunkte gefallen ist.

Positiv ist ebenfalls, dass die Nettovermögen in allen Vermögensgruppen gestiegen sind.

Ähnlich wie im Sport können uns bestimmte Bestwerte auch beim Investieren motivieren, die nächste Stufe zu erklimmen.

So waren die Nettovermögen entsprechend der Vermögensgruppe ab dem Median von 106.600 Euro 2021 verteilt:

Ab 185.400 Euro ist die Stufe der obersten 40 Prozent erreicht. Ab 297.000 Euro Nettovermögen gehören Sie zu den obersten 30 Prozent der vermögendsten Haushalte. Ab 430.700 Euro ist die Top-20-Prozent- und ab 725.900 Euro Nettovermögen die Top-10-Prozent-Stufe erreicht.

Wer es bis ganz an die Spitze der Vermögensverteilung und damit unter die Top-5-Prozent schaffen möchte, benötigt ein Nettovermögen von 1.107.000 Euro.

Doch nun stellt sich die spannende Frage, wie wir dieses Ziel erreichen können?

Der Weg in die Top-5-Prozent

Zunächst erscheinen 1,1 Millionen Euro bei einem Vermögen von beispielsweise 10.000 Euro unendlich weit entfernt. Doch wer die richtigen Schritte setzt und sich an die Regeln des Vermögensaufbaus hält, erklimmt Schritt für Schritt die nächste Stufe.

Schritt eins: Die Grundlage bildet zunächst eine gute Ausbildung. So steigt in der Regel das Einkommen mit dem Bildungsgrad, der auch während des Berufslebens durch Weiterbildungen steigerbar ist.

Schritt zwei: Ein hohes Einkommen allein führt allerdings nicht zwangsläufig zu einem erfolgreichen Vermögensaufbau. Dazu ist es zwingend notwendig, einen Teil der Einnahmen zu sparen. Je früher Sie damit beginnen, desto mehr Vermögen werden Sie im Laufe des Lebens ansparen. Hier machen bereits kleine Beträge langfristig einen großen Unterschied.

So ergibt sich aus einer monatlichen Sparsumme von 100 Euro nach 40 Jahren ein Vermögen von 48.000 Euro. Bei einer Erhöhung auf monatlich 300 Euro sammeln sich hingegen schon 144.000 Euro an.

Schritt drei: Sparen bildet eine wesentliche Investitionsgrundlage. Doch es allein ist nicht besonders effektiv. Erst wenn wir den Zinseszinseffekt nutzen und für uns arbeiten lassen, kommen wir unserem Ziel deutlich schneller näher. Dafür ist ein über verschiedene Vermögensklassen diversifiziertes Portfolio eine gute Basis.

Ausgehend von 10.000 Euro Startkapital und unserem Beispiel mit 100 Euro monatlicher Sparsumme investieren wir so einmal jährlich 1.200 Euro in unser Depot. Bei einer durchschnittlichen Rendite von 7,00 Prozent kommen wir nach 40 Jahren auf insgesamt 389.306 Euro.

Bei einer monatlichen Sparsumme von 300 Euro kommen wir am Ende bereits auf 868.431 Euro. Dabei haben wir nur 154.000 Euro selbst eingezahlt und insgesamt Erträge von 714.431 Euro erwirtschaftet.

Wer es jedoch in die Top-5-Prozent schaffen will, muss entweder die Rendite oder die Sparsumme steigern. Wenn wir letztere auf 5.000 Euro jährlich (416,67 Euro monatlich) erhöhen, erreichen wir nach 40 Jahren einen Vermögensstand von 1.147.920 Euro und damit unser Ziel.

Quelle: Eigene Darstellung

Fazit Vermögensaufbau

Das Beispiel zeigt eindrucksvoll, wie einfache Schritte langfristig Vermögen aufbauen. Zwar mag der Anfang schwerfallen, aber mit den ersten Erfolgen sollte die Motivation steigen. Hinzu kommt, dass die Erträge mit zunehmendem Vermögen exponentiell steigen. Ein kleiner Verzicht zu Beginn wird deshalb am Ende umso höher entlohnt.

