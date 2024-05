Vor allem Gewinnmitnahmen nach den markanten Rallyes in der jüngsten Zeit könnten einen Abverkauf einleiten. Die DZ Bank stützt sich bei ihrer These auf 2 größere und 2 kleinere Rücksetzer in den vergangenen 2 Jahre – hervorgerufen durch Zinserhöhungen, geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheiten.

Trotz dieser Risiken sieht Sven Streibel, Analyst der DZ Bank, keine Notwendigkeit, dass DAX-Ziel von 20.000 Punkten bis Juni 2025 anzupassen. Er verweist auf eine Reihe von positiven, kurstreibenden fundamentalen Faktoren. "Die konjunkturelle Delle in Europa scheint überwunden. Hinzu kommt, dass die Zinsanhebungszyklen der Notenbanken offensichtlich abgeschlossen sind, was Investoren erlaubt, ihren Fokus verstärkt auf die robusten Erträge der großen Kapitalgesellschaften zu legen", erklärt er in einem Research-Bericht.

Ein bedeutender Wachstumstreiber sei zudem der KI-Boom, der laut dem Börsenexperten erhebliche Effizienzgewinne in der gesamten Wirtschaft verspricht. Dies habe insbesondere den Bewertungsaufschlag des S&P 500 im Vergleich zum DAX stark beeinflusst, welcher sich von historischen Höchstständen wieder normalisiert hat. "Der KI-Boom hat den hochgewichteten US-Techfirmen deutliche Vorschusslorbeeren beschert, während der stark von der Weltwirtschaft abhängige DAX unter Konjunktursorgen litt", erläutert der Analyst weiter. Allerdings warnt bereits der ein oder andere Wall-Street-Experte vor einer KI-Blase.

Die jüngsten Erholungstendenzen im DAX deuten laut Streibel allerdings darauf hin, dass frühere Konjunktursorgen möglicherweise übertrieben waren. Der KI-Boom werde zunehmend auch bei deutschen und europäischen IT-Unternehmen sichtbar, was die Erholungsrallye seit Ende Oktober 2023 zusätzlich unterstützt habe. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis vom DAX spiegelt nach Ansicht der DZ Bank derzeit "ein geringeres Weltuntergangsrisiko als noch vor 6 Monaten wider und positioniert deutsche Aktien als überdurchschnittliche Profiteure einer bevorstehenden globalen Konjunkturverbesserung".

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion