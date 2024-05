NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial dürfte am Donnerstag weiter unter der schwindenden Aussicht auf schnelle Zinssenkungen leiden. Als Belastung kommt ein Kursrutsch bei den Aktien von Salesforce hinzu.

Zunehmende Zweifel an einer baldigen geldpolitischen Lockerung durch die US-Notenbank haben die Anleiherenditen in dieser Woche in die Höhe getrieben. Hintergrund ist die immer noch hartnäckige Inflation. Anhaltend hohe Leitzinsen halten auch die Kreditkosten hoch und haben so das Zeug, die wirtschaftlichen Aktivitäten stark zu dämpfen.

Insofern hat die Nervosität der Anleger zuletzt zugenommen. Der VIX-Index, der die Schwankungsintensität an den Aktienbörsen misst, notiert inzwischen wieder auf dem Stand von Anfang des Monats.

Die Aktien von Salesforce sackten im vorbörslichen US-Handel um mehr als 16 Prozent ab. Der Softwarekonzern kämpft wegen der trüberen Wirtschaftslage zusehends mit einem gedämpften Wachstum und hatte deshalb einen schwachen Ausblick präsentiert.

Für die Papiere von Agilent Technologies ging es vorbörslich um fast 13 Prozent nach unten. Der Technologiekonzern hatte eine Umsatz- und Gewinnwarnung ausgegeben.

Birkenstock aber setzte ein positives Ausrufezeichen. Der Sandalen-Hersteller erwartet nach einem schwungvollen Quartal auch im Gesamtjahr bessere Geschäfte. Die Anteilsscheine zogen vorbörslich um mehr als neun Prozent an./la/jha/