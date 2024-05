Vancouver, B.C., den 30. Mai 2024 - TAG Oil Ltd. (TSXV: TAO / OTCQX: TAOIF / FWB: T0P ) (“TAG Oil” oder das “Unternehmen”) freut sich, die Veröffentlichung seiner Finanzergebnisse für den Zwischenzeitraum bis zum 31. März 2024 bekannt zu geben. Ein Exemplar des Jahresabschlusses von TAG Oil und der „Management Discussion and Analysis“ für den Zwischenzeitraum bis zum 31. März 2024 ist auf SEDAR+ ( www.sedarplus.ca ) und auf der Website des Unternehmens ( www.tagoil.com ) verfügbar.

Zu den Höhepunkten des Berichtszeitraums gehört, dass das Unternehmen über 12,7 Mio. CAD (31. Dezember 2023: 16,4 Mio. CAD) an Barmitteln und Barmitteläquivalenten sowie 9,4 Mio. CAD (31. Dezember 2023: 12,2 Mio. CAD) an Betriebskapital verfügt und keine Schulden hat. TAG Oil hat seine Kosten weiterhin gut im Griff und die notwendigen Ressourcen für seine Aktivitäten in der westlichen Wüste Ägyptens zur Erschließung des unkonventionellen Abu Roash „F“ („ARF“) Reservoirs im Badr Ölfeld („BED-1“) bereitgestellt.

Während des Berichtszeitraums erreichte TAG Oil mit dem erfolgreichen Abschluss der Bohrphase bei der Horizontalbohrung BED4-T100 („T100“) in der ARF auch einen wichtigen Meilenstein im Rahmen seiner Aktivitäten im BED-1 Feld. Seitdem hat das Unternehmen alle 12 geplanten Stufen seines mehrstufigen hydraulischen Fracking-Verfahrens am Standort der T100-Bohrung erfolgreich durchgeführt und ist nun dabei, den langfristigen Produktionsbetrieb aufzunehmen. Das Unternehmen geht davon aus, dass es das tatsächliche Produktivitätspotenzial für die T100-Bohrung nach einem 10-tägigen Test der anfänglichen durchschnittlichen Produktion in der zweiten Junihälfte bekannt geben wird.

Das Unternehmen treibt zudem verschiedene Geschäftsentwicklungsmaßnahmen voran, um Akquisitionsmöglichkeiten in Ägypten und in der weiteren Region des Nahen Ostens sowie Nordafrikas zu erschließen.

Über TAG Oil Ltd.

TAG Oil (www.tagoil.com) ist ein internationales Öl- und Gasexplorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, das sich auf Aktivitäten und Möglichkeiten im Nahen Osten und Nordafrika konzentriert.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Toby Pierce, CEO

Telefon: + 1 604 609 3355

E-Mail: info@tagoil.com

Website: www.tagoil.com

Seite 2 ► Seite 1 von 2