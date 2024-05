FR: Herr Walter, Nvidia nähert sich einer Marktkapitalisierung von 3 Billionen Dollar. Wie kam es zu diesem Anstieg?

Vanyo Walter ( Robomarkets) : Nvidias Aufstieg ist in dieser Form einzigartig und beruht hauptsächlich auf der starken Nachfrage nach ihren Chips, die aufgrund ihrer Überlegenheit für KI-Anwendungen essenziell sind. Besonders nach dem jüngsten Quartalsbericht, der eine sehr optimistische Prognose enthielt, hat die Aktie stark zugelegt. In den letzten drei Monaten ist Nvidia von einer Marktkapitalisierung von weniger als 2 Billionen Dollar auf fast 3 Billionen Dollar gestiegen, was einen deutlichen Vertrauensbeweis der Investoren darstellt.

FR: Wie hat sich der Aktienkurs von Nvidia im Vergleich zu anderen Tech-Giganten wie Apple entwickelt?

Vanyo Walter: Während Nvidia in den letzten Monaten eine erhebliche Wertsteigerung erfahren hat, blieb die Apple-Aktie relativ stabil und entwickelte sich nicht so dynamisch. Aktuell liegt die Marktkapitalisierung von Apple bei etwa 2.9 Billionen Dollar, während Nvidia dicht aufrückt mit 2.85 Billionen Dollar. Diese Annäherung ist bemerkenswert. Zuletzt war der Unterschied zwischen beiden Unternehmen so gering war wie seit 2009 nicht mehr.

FR: Welche Risiken sehen Sie in Bezug auf die stark gestiegenen Investitionen in Künstliche Intelligenz?

Vanyo Walter: Ein wesentliches Risiko besteht darin, dass der „Hype“ um KI stagnieren könnten. Die derzeitige Marktstimmung ist stark von der Annahme getragen, dass die hohen Ausgaben und das Wachstum im KI-Sektor anhalten. Die wichtigsten Kunden von Nvidia sind ebenfalls die ganz großen Namen wie Microsoft oder Amazon. Dort war die Nachfrage nach Chips zuletzt ungebrochen.

FR: Welche Auswirkungen könnte eine mögliche Reduktion der KI-Investitionen auf den gesamten Aktienmarkt haben?

Vanyo Walter: Ein Rückgang der KI-Investitionen könnte weitreichende Folgen haben, da viele Unternehmen und deren Marktbewertungen eng mit der Entwicklung in diesem Bereich verknüpft sind. Sollten Amazon Web Services oder Microsoft Azure ihre Investitionen in Datenzentren und KI zurückfahren, könnte dies die gesamte Marktdynamik beeinträchtigen und das erwartete Gewinnwachstum gefährden.

FR: Wie beurteilen Sie die aktuelle Stimmung am Markt hinsichtlich der Zinspolitik und deren Einfluss auf Technologieaktien?

Vanyo Walter: Der Markt beschäftigt sich mit der Möglichkeit einer anhaltend hohen Zinspolitik. Dies könnte Technologieaktien belasten, da höhere Zinsen die Finanzierungskosten erhöhen und die Investitionsbereitschaft dämpfen. Dennoch bleibt der Fokus auf dem Wachstumspotenzial, insbesondere im KI-Bereich, ein wichtiger Treiber für Technologieaktien.