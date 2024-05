ROUNDUP US-Wirtschaft verliert zu Jahresbeginn deutlich an Fahrt Die Wirtschaft der USA ist zu Jahresbeginn schwächer gewachsen als bisher bekannt. Im ersten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal auf das Jahr hochgerechnet um 1,3 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in …