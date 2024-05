Cannabis-Unternehmen stehen in der Pflicht! Nachdem sich etliche Branchentitel in den vergangenen Wochen deutlich verteuert haben und dabei von einem veränderten Rechtsrahmen und neuen Legalisierungsmöglichkeiten profitieren konnten, müssen sich nun die Geschäfte beleben, um die Kursanstiege zu rechtfertigen.

Eine erste Verbesserung der lange schwierigen Wachstums- und Ertragslage hat am Donnerstag Canopy Growth präsentieren können: Erstmals seit einiger Zeit kletterten die Erlöse im Vorjahresvergleich wieder. Zuvor hatten die Kanadier mit stetig sinkenden Umsätzen zu kämpfen.

Im abgelaufenen Quartal erzielte das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 72,8 Millionen Kanadischen Dollar (CAD). Das liegt zwar um 7,3 Prozent unter dem Ergebnis in den vorangegangenen drei Monaten, aber um knapp 6,7 Prozent über dem Vorjahresergebnis.

Besonders gut gelaufen ist es bei Storz & Bickel, der zweitgrößten Eigenmarke des Unternehmens. Die auf Verdampfer von Kräuter- und Cannabisprodukten spezialisierte Tochter konnte ihre Erlöse gegenüber dem Vorjahr um 43 Prozent auf 22,2 Millionen CAD steigern – und dabei laut eigener Aussage auch von der Legalisierung in Deutschland profitieren.

Ertragslage bleibt schwierig

Der aus den Erlösen erzielte Fehlbetrag beläuft sich insgesamt auf 92,3 Millionen CAD. Das stellt zwar eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Jahr zuvor dar, als Canopy Growth einen Verlust von 648 Millionen CAD erwirtschaftet hat, demonstriert aber, wie weit der Weg zu Profitabilität noch ist.

Immerhin: Seine Kosten konnte das Unternehmen gegenüber dem Vorjahresquartal deutlich senken, und zwar von 71,1 auf 54,6 Millionen CAD, was einen Rückgang von 23,2 Prozent bedeutet. Auch die Höhe der Wertminderungen ist erheblich gesunken.

Anleger zeigen sich erleichtert, Aktie gefragt

Am Markt kommt das von Canopy Growth vorgelegte Zahlenwerk gut an. Bereits in der US-Vorbörse konnten sich die Titel um 9 Prozent steigern, kurz nach Handelsstart weiteten sich die Gewinne dann in den zweistelligen Bereich aus.

Gelingt es der Aktie am Donnerstag, diese Gewinne zu behaupten, blicken Anleger auf eine in diesem Jahr bislang gelungene Vorstellung mit einem Plus von über 85 Prozent seit dem Jahreswechsel zurück. Auch gegenüber dem Stand vor einem Jahr steht inzwischen ein Plus zu Buche.

Damit die Anteile ihre Kursgewinne aber auch dauerhaft verteidigen können, muss das Unternehmen in den kommenden Quartalen weitere Verbesserungen folgen lassen, denn inzwischen ist die Finanzreserve des Unternehmens auf rund 200 Millionen CAD geschrumpft.

Fazit: Es liegt noch viel Arbeit vor dem Unternehmen

Das kanadische Cannabis-Unternehmen Canopy Growth hat am Donnerstagmittag ein aus Sicht der Anleger zufriedenstellendes Quartalsergebnis präsentiert. Besonders das Umsatzwachstum sowie die deutlich gesenkten Kosten dürften für ein verbessertes Sentiment gegenüber der Aktie sorgen.

Die klettert sicherlich auch befeuert durch die überdurchschnittlich hohe Short-Quote von 16 Prozent zweistellig in die Höhe und verbessert damit ihre in diesem Jahr bereits beeindruckende Bilanz.

Wenn diese Kursgewinne aber nachhaltig sein sollen, muss das Unternehmen möglichst rasch profitabel werden, ansonsten dürften angesichts schwindender Barreserven neue Kapitalmaßnahmen nötig sein, die bestehende Anleger verwässern und für Abgabendruck sorgen dürften.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Übrigens: Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alle in einer brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln! Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alle in einer brandneuen App. *Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

Die Canopy Growth Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,34 % und einem Kurs von 8,39EUR auf Tradegate (30. Mai 2024, 16:04 Uhr) gehandelt.