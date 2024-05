Devisen Euro steigt nach schwachen US-Daten über 1,08 US-Dollar Der Euro hat am Donnerstag anfängliche Verluste wettgemacht und ist wieder über die Marke von 1,08 US-Dollar gestiegen. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0835 Dollar und damit rund einen halben Cent mehr als am Morgen. Die …