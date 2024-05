RIYADH, Saudi-Arabien, 30. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Die China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, „Sinopec") veröffentlichte auf der Pressekonferenz in Riad, Saudi-Arabien, am 29. Mai Berichte über die Zukunft des chinesischen Petrochemie-Sektors und die Bemühungen chinesischer Unternehmen um einen grünen, kohlenstoffarmen Wandel. Mehr als 70 Personen nahmen an der Konferenz teil, auf der Xie Qinsheng, Ministerberater für Wirtschafts- und Handelsangelegenheiten der Botschaft der Volksrepublik China im Königreich Saudi-Arabien, eine bemerkenswerte Rede hielt. Zu den hochrangigen Teilnehmern gehörten Vertreter des saudischen Energieministeriums, von Saudi Aramco, des King Abdullah Petroleum Studies and Research Center, der King Fahd University of Petroleum and Minerals und verschiedener lokaler Nachrichtenagenturen.

Die drei Schlüsselberichte „Energieprognose Chinas 2060 (Ausgabe 2024)", „Prognose der Wasserstoffenergie-Industrie Chinas" und „Bericht über die Entwicklung der Energie- und Chemieindustrie Chinas 2024" wurden auf der Pressekonferenz mit dem Thema Green Transition, High-Profile Development, Innovative Future („Grüner Wandel, hochkarätige Entwicklung, innovative Zukunft") vorgestellt. Es folgten die Hauptberichte von Experten des saudi-arabischen Zentrums für Forschung und interkommunikatives Wissen (Center for Research and Intercommunication Knowledge/CRIK) und Wood Mackenzie Ltd. zu den Entwicklungsperspektiven der saudi-arabischen Energie- und Chemieindustrie und zu den Forschungsergebnissen der globalen Energiewende.