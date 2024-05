Zeichen für die Fed?

Der Konsum, der Hauptmotor der Wirtschaft, wuchs mit einer überarbeiteten Rate von 2,0 Prozent – eine Korrektur um 0,5 Prozentpunkte nach unten. Insbesondere die Nachfrage nach langlebigen Konsumgütern wie Autos trug erheblich zur Verlangsamung bei. Diese Entwicklung könnte die US-Notenbank Federal Reserve dazu veranlassen, ihre Zinssätze noch vor Jahresende zu senken.

Die Inflation, gemessen am persönlichen Konsumausgaben-Preisindex, sank im ersten Quartal auf 3,3 Prozent und lag damit leicht unter den vorläufigen Schätzungen. Diese Abschwächung des Preisdrucks könnte weitere Zinssenkungen durch die Fed begünstigen, was bereits zu einer leichten Entspannung an den US-Staatsanleihemärkten führte.

Trotz einer robusten Arbeitsmarktlage zeigen die Daten, dass der amerikanische Verbraucher unter Druck steht. Höhere Zinsen, das Abklingen von Ersparnissen aus der Pandemiezeit und ein langsamerer Einkommenszuwachs belasten die Haushalte und Unternehmen.

Arbeitsmarkt leicht rückläufig, aber immer noch robust

Ebenfalls am Donnerstag vorgelegte Daten vom Arbeitsmarkt zeigen zwar eine leichte Abkühlung. Doch insgesamt zeigt sich der Jobmarkt weiter robust. Die Erstanträge auf staatliche Arbeitslosenunterstützung in der Woche zum 25. Mai um 3.000 auf saisonbereinigte 219.000. Experten hatten vorab mit 218.000 Anträgen gerechnet..

Die Wirtschaftsexperten bleiben trotz der schwachen Startzahlen für 2024 optimistisch und erwarten eine Fortsetzung des Wachstums im weiteren Jahresverlauf. „Monatliche Daten deuten auf eine fortgesetzte, wenn auch langsamere, wirtschaftliche Expansion hin“, zitiert die Nachrichtenagentur Bloomberg Oren Klachkin, Ökonom bei Nationwide Financial Markets. Unter der Oberfläche zeigten sich zwar Warnsignale, doch nichts deute auf eine sofortige wirtschaftliche Abkühlung hin.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Der große Dividendenreport 2024: Dr. Dennis Riedl gibt einen großen Überblick, wer wann wieviel am deutschen und am US-Markt zahlt. Wer ragt dabei im : Dr. Dennis Riedl gibt einen großen Überblick, wer wann wieviel am deutschen und am US-Markt zahlt. Wer ragt dabei im DAX heraus, was machen die US-Standardwerte? Welche Unternehmen kommen gerade sogar auf zweistellige Renditen? Das alles erfahren Sie hier in seinem kostenlosen Dividenden-Report.