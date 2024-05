Entwicklung der Indizes

Heute zeigen die deutschen Aktienindizes eine überwiegend positive Entwicklung, während die US-amerikanischen Indizes Verluste verzeichnen. Der DAX steht aktuell bei 18.507,34 Punkten und verzeichnet ein leichtes Plus von 0,09%. Der MDAX zeigt eine stärkere Performance und liegt bei 26.818,17 Punkten, was einem Anstieg von 0,77% entspricht. Noch besser entwickelt sich der SDAX, der bei 15.068,42 Punkten steht und um 1,18% zulegen konnte. Im Gegensatz dazu steht der TecDAX bei 3.354,27 Punkten und verzeichnet einen Rückgang von 0,28%. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigen die US-amerikanischen Indizes eine negative Tendenz. Der Dow Jones steht aktuell bei 38.084,07 Punkten und verliert 0,91%. Auch der S&P 500 kann sich dem Abwärtstrend nicht entziehen und steht bei 5.246,47 Punkten, was einem Minus von 0,38% entspricht. Insgesamt zeigt sich, dass die deutschen Indizes heute überwiegend im Plus liegen, während die US-amerikanischen Indizes Verluste hinnehmen müssen.Die Topwerte im DAX waren Bayer mit einem Anstieg von 4.44%, gefolgt von Porsche AG mit 2.29% und Commerzbank mit 2.14%.Auf der anderen Seite verzeichneten Merck einen Rückgang von -2.20%, gefolgt von SAP mit -3.89% und Volkswagen (VW) Vz mit -5.22%.Im MDAX konnten sich HelloFresh mit einem Anstieg von 4.55%, Aroundtown mit 2.82% und Delivery Hero mit 2.78% an die Spitze setzen. Die Flopwerte waren Stabilus mit -1.89%, Kion Group mit -2.64% und Nemetschek mit -2.74%.Verbio führte die Topwerte im SDAX an mit einem Anstieg von 5.78%, gefolgt von ProSiebenSat.1 Media mit 4.96% und KWS SAAT mit 4.86%. Die Flopwerte waren ATOSS Software mit -0.65%, Borussia Dortmund mit -1.56% und Heidelberger Druckmaschinen mit -2.88%.Die Topwerte im TecDAX waren Kontron mit einem Anstieg von 2.54%, gefolgt von Nordex mit 2.52% und Eckert & Ziegler mit 2.18%. Die Flopwerte waren TeamViewer mit -0.81%, Nemetschek mit -2.74% und SAP mit -3.89%.