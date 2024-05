Vancouver, B.C., den 30. Mai 2024 - Spark Energy Minerals Inc. (CSE: EMIN / OTC: MTEHF / FWB: 8PC) („Spark Energy Minerals“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass das Unternehmen ein Explorationsprogramm in seinem strategischen Konzessionsportfolio in Brasilien begonnen hat. Das Konzessionsportfolio von Spark Energy Mineral umfasst eine Fläche von über 103.000 Hektar in den mineralienreichen Bundesstaaten Minas Gerais (66.000 ha), Ceara (16.000 ha) und Rio Grande de Norde (21.000 ha). In Minas Gerais hat das Unternehmen seine Position mit zusammenhängenden Grundstücken im aussichtsreichen Lithium-Tal („Lithium Valley“) der ostbrasilianischen Pegmatit-Provinz konsolidiert.